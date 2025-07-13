Raskol u SDS-u: Raspravljaju o stanju u stranci i povjerenju rukovodstvu, Miličeviću se trese fotelja nakon hapšenja

U Bijeljini će danas biti održana dugo očekivana sjednica Skupštine stranke na kojoj će predsjednik Milan Miličević zajedno sa ostalim članovima Predsjedništva dati svoj mandat na provjeru delegatima, javlja BN.

To je bio jedan od zaključaka Glavnog odbora SDS, koji je održan prije dvadesetak dana u Doboju, kada su skoro svi poslanici, bivši i sadašnji funkcioneri stranke i određen broj članova GO iskazali nezadovoljstvo stanjem u stranci i zahtijevali hitne promjene promjene u stranci.

Da li će tako biti nije poznato, jer u pozivu upućenom delegatima nije naveden dnevni red, a u javnosti se može čuti, iz krugova bliskih Miličeviću, da će on na skupštini podnijeti izvještaj o radu stranke, javlja portal ove televizije koja je inače bliska stranci pod čijom zastavom je počinjen genocid u Srebrenici.

Prethodnih dana Miličević je obilazio opštinske i gradske odbore kako bi pokazao da na terenu funkcionišu odbori, ali ga brojnost na tim skupovima demantovala.

Inače, obilazak opštinskih i gradskih odbora nije bila njegova praksa ranije i jedini je predsjednik koji u vrijeme izborne kampanje za prošlogodišnje lokalne izbore nije učestvovao u kampanji, ako se isključi Teslić, koji je njegov matični odbor, pa je tako i izostala njegova podrška kandidatima SDS za načelnike/gradonačelnike i odbornike što mu je članstvo zamjerilo.

Kako saznaje BN, Miličević i njegovi bliži saradnici, ovih dana djeluju i vanstatutarno jer mijenjaju spisak delegata i to po željama pojedinaca.

Tako je za prošlu sjednicu Glavnog odbora koptirao nekoliko članova, od kojih su neki tek tada postali članovi Srpske demokratske stranke.

Iako je upozoren da to nije u skladu sa statutom stranke, Miličević sa saradnicima pokušava da prekroji i spisak delegata Skupštine.

Tako se među deleagatima našla i 23 imena iz Bijeljine, gdje godinama nije formiran Gradski odbor i nemaju organe stranke na gradskom nivou, kao ni predsjednika. Tako u Bijeljini, drugom gradu po veličini, na papiru postoji povjerenik, koji je davno imenovan i koji je bio zadužen da provede unutarstranačke organe.

Miličević, kao predsjednik stranke, je upozoren da mu neće poći za rukom kršenje Statuta i dovođenjem podobnih delegata na skupštinu, kao i manipulacije s dnevnim redom.

Veći broj članstva, kao i funkcionera stranke nije zadovoljno stanjem u stranci i traže da se na skupštini izvrši provjera povjerenja rukovodstvu na čelu sa predsjednikom Miličevićem i to bi trebala da bude jedna od glavnih tačaka Skupštine SDS u Bijeljini.

Kako saznajemo danas će zasjedati i Predsjedništvo stranke, u kome je nekoliko članova još ranije najavilo podnošenje ostavke zbog stanja u stranci, a posla će imati i članovi Statutarne komisije.

Inače, treba podsjetiti da je i predsjednik SDS Miličević osumnjičen za "kupovinu papaka" za potrebe skupštinske većine u Tasliću, gdje on obavlja i funkciju načelnika, odnosno gradonačelnika, jer je ta opština nedavno dobila status grada.

Miličeviću je nedavno Okružni sud u Banjaluci izrekao mjere zabrane, što mu je još jedna od otežavajućih okolnosti da u punom kapacitetu obavlja funkciju predsjednika SDS-a.