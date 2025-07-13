Izvještaj s puteva i graničnih prelaza: Evo čega se trebate pridržavati i na koje prelaze ići

Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre uslove za vožnju i nešto slabiju frekvenciju vozila. Tokom poslijepodnevnih i večernjih sati očekujemo pojačan intezitet vozila, posebno na prilazima većim gradskim centrima.

Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Ne zaboravite, nikada nemojte voziti dijete u vozilu a da ga niste smjestili u odgovarajuću sigurnosnu autosjedalicu i ispravno vezali sigurnosnim pojasom.

Sanacioni radovi su aktuelni na dionicama autocesta Podlugovi-Sarajevo sjever i Banja Luka-Doboj, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Kladanj-Vlasenica, Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Podsjećamo, na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima: Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Ivanica, Osoje, Zupci i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Šepak kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su od 15 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).