Sarajlije tražile osvježenje u kristalno čistoj vodi malo poznate plaže na Vrelu Bosne

I ovog toplog julskog dana Sarajlije su tražile osvježenje u kristalno čistoj vodi malo poznate plaže na Vrelu Bosne, javlja Anadolu.

Vrelo Bosne u Sarajevu je jedan od najljepših parkova u Bosni i Hercegovini i jedna je od glavnih atrakcija za turiste i druge posjetioce.

U kompleksu parka nalaze se brojne oaze zelenila uz vodu, a na jednom od takvih mjesta Sarajlije traže osvježenje u kristalno čistoj, ali poprilično hladnoj vodi.

Posjetioci na Vrelu Bosne imaju priliku da daleko do gradske buke uživaju dok posmatraju labudove koji plove malim "jezerima", šetaju u “debelom hladu“ zelenila i slušaju zvuk izvora rijeke, cvrkut ptica i naprosto uživaju u čistom zraku.