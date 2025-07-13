Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SPAS OD VRUĆINA

Sarajlije tražile osvježenje u kristalno čistoj vodi malo poznate plaže na Vrelu Bosne

Posjetioci na Vrelu Bosne imaju priliku da daleko do gradske buke uživaju dok posmatraju labudove koji plove malim "jezerima"

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+16
Anadolija

13.7.2025

I ovog toplog julskog dana Sarajlije su tražile osvježenje u kristalno čistoj vodi malo poznate plaže na Vrelu Bosne, javlja Anadolu.

Vrelo Bosne u Sarajevu je jedan od najljepših parkova u Bosni i Hercegovini i jedna je od glavnih atrakcija za turiste i druge posjetioce.

U kompleksu parka nalaze se brojne oaze zelenila uz vodu, a na jednom od takvih mjesta Sarajlije traže osvježenje u kristalno čistoj, ali poprilično hladnoj vodi.

Posjetioci na Vrelu Bosne imaju priliku da daleko do gradske buke uživaju dok posmatraju labudove koji plove malim "jezerima", šetaju u “debelom hladu“ zelenila i slušaju zvuk izvora rijeke, cvrkut ptica i naprosto uživaju u čistom zraku.

# VRUĆINE
# VRELO BOSNE
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.