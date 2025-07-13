Burno na Skupštini SDS-a: Već dva sata rasprava o dnevnom redu i delegatima iz Bijeljine

Sjednica Skupštine SDS, na kojoj se očekuje i rasprava o povjerenju Predsjedništvu stranke i predsjedniku Milanu Miličeviću, treba i dalje da vodi partiju, zapela je na prvom koraku, piše Srpskainfo.

Već 2 sata traje žestoka rasprava o dnevnom redu, ali i o legitimnosti 23 delegata iz Bijeljine, koje je “doveo” Ljubiša Petrović, aktuelni gradonačelnik ovog grada i odnedavno član Predsjedništva SDS.

Kako je i ranije pisao ovaj portal, Ljubiša Petrović podržava Miličevića. Iz protivničke struje, koja se zalaže za smjenu Milana Miličevića i izbor Marinka Božovića za lidera SDS, tvrde da je Petrović, koji je povjerenik SDS za Bijeljinu, na svoju ruku imenovao delegate.

– To nije po statutu stranke. U Bijeljini nisu provedeni izbori za Gradski odbor SDS, niti su izabrani delegati za Skupštinu SDS – ističu pojedini delegati.

Kako navodi izvor Srpskainfo, koji učestvuje na Skupštini SDS u Centru za kulturu “Semberija”, u raspravi nije bilo teških riječi, vrijeđanja, ni psovki.

– Nije stvarno niko nikog napadao ni vrijeđao, nema galame, ali rasprava je žestoka – kaže sagovornik ovog portala.