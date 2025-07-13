Komšić pozdravio izvještaj Evropskog parlamenta o BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, pozdravio je nedavno usvajanje Izvještaja o Bosni i Hercegovini u Evropskom parlamentu.

Najnoviji Izvještaj Evropskog parlamenta o Bosni i Hercegovini jeste veoma precizna slika stanja u zemlji.

Promjene ustava

Posebno je važan dio koji govori o ustavnoj i izbornoj reformi, u kojem se konstatuje žaljenje Evropskog parlamenta što naši domaći politički akteri još uvijek nisu donijeli potrebne promjene ustava i izbornog zakona kako bi ih uskladili s Europskom konvencijom o ljudskim pravima.

To je potvrda onoga što smo više puta ponovili, a odnosi se na činjenicu da Bosna i Hercegovina sa sadašnjim ustavnim aranžmanom ne može postati članicom Evropske unije, pa čak ni kvalitetno voditi pregovore sa Evropskom unijom.

Značajno je također, da se od Bosne i Hercegovine zahtjeva takva ustavna reforma koja će biti inkluzivna, koja mora uključiti sve potrebne evropske standarde, što je suprotno od stavova koje često čujemo iz susjedne Hrvatske.

Posebno je istaknuto, što je veoma važno, da ustavna reforma iz koje treba proizaći i reforma Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ne smije produbljivati niti cementirati etničke podjele, već naprotiv treba se odmaći od njih kroz sistem jednakosti svih građana u Bosni i Hercegovini. To je ključni princip na kojem se trebaju voditi razgovori oko ustavne reforme.

Domaće vlasti

U istom izvještaju, konstatuje se žaljene što aktualne domaće vlasti nisu uspjele ujediniti bosanskohercegovačko društvo, niti su kreirale pravedan i funkcionalan sistem u zemlji, već su naprotiv, svojim radom doprinijeli dodatnim podjelama u društvu.

To svakako nije dobro, pa zbog toga Evropski parlament poziva sve institucije Evropske unije i zemlje EU članice da iniciraju transparentan i inkluzivan proces reformi, kako bi se omogućila transformacija Dejtonskog mirovnog sporazuma u ustavni i politički sistem koje je u potpunosti usklađen sa evropskim standardima vrijednostima, čime bi se osiguravao funkcionalan, odgovoran, reprezentativan i građanski orijentisan sistem upravljanja državom, kako bi se na taj način prevladale etno-nacionalističke podjele i postigao održivi napredak na putu prema Evropskoj uniji.