Adnan Alibabić je nestao 24. juna iz Kantonalne bolnice u Bihaću, porodica moli za pomoć

Vodeća humanitarna organizacija u našoj zemlji "Pomozi.ba" pozvala je sve građane ukoliko vide Adnana ili ukoliko posjeduju informacije o nestanku da kontaktiraju njegovog oca, Alvira Alibabića, na broj telefona: 062 426 424.

Od Adnanovog nestanka prošao je 21 dan, a uprkos velikim naporima potraga još uvijek nije dala rezultate.

- U potragu su uključeni Gorska služba spašavanja, policija, porodica, prijatelji, kao i brojni građani. Ipak, svaki novi trag je od presudne važnosti, te ovim putem apelujemo na sve koji imaju bilo kakvu informaciju o Adnanovom kretanju da se odmah jave - naveli su iz Pomozi.ba.

Adnan je po prirodi mirna i prijatna osoba, visok je oko 185 cm, ima tamno smeđu kosu, a u trenutku nestanka bio je obučen u donji dio crne trenerke i crnu majicu sa printom na prednjem dijelu.