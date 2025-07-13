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Adnan Alibabić je nestao 24. juna iz Kantonalne bolnice u Bihaću, porodica moli za pomoć

Adnan je po prirodi mirna i prijatna osoba, visok je oko 185 cm, ima tamno smeđu kosu

Adnan Alibabić. Facebook

E. A.

13.7.2025

Iz Kantonalne bolnice u Bihaću u ranim jutarnjim satima 24. juna udaljio se Adnan Alibabić - Fecko.

Od Adnanovog nestanka prošao je 21 dan, a uprkos velikim naporima potraga još uvijek nije dala rezultate.

Vodeća humanitarna organizacija u našoj zemlji "Pomozi.ba" pozvala je sve građane ukoliko vide Adnana ili ukoliko posjeduju informacije o nestanku da kontaktiraju njegovog oca, Alvira Alibabića, na broj telefona: 062 426 424.

- U potragu su uključeni Gorska služba spašavanja, policija, porodica, prijatelji, kao i brojni građani. Ipak, svaki novi trag je od presudne važnosti, te ovim putem apelujemo na sve koji imaju bilo kakvu informaciju o Adnanovom kretanju da se odmah jave - naveli su iz Pomozi.ba.

Adnan je po prirodi mirna i prijatna osoba, visok je oko 185 cm, ima tamno smeđu kosu, a u trenutku nestanka bio je obučen u donji dio crne trenerke i crnu majicu sa printom na prednjem dijelu.

# POMOZI BA
# ADNAN ALIBABIĆ
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