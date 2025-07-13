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AGENTICA VIJEĆA MINISTARA

Monika Mijić za “Avaz”: Sud u Strazburu nije presudio u korist Novalića i Solaka, tek su dostavljene aplikacije

Sada se očekuje razmjena izjašnjenja stranaka u postupku, kazala je Mijić

Armin Durgut / PIXSELL

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

13.7.2025

Informaciju koja se u popodnevnim satima pojavila na pojedinim portalima da je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu danas donio presudu u predmetu Fadila Novalića i Fahrudina Solaka, te utvrdio da su im tokom suđenja pred Sudom BiH povrijeđena osnovna ljudska prava, agentica Vijeća ministara BiH pred Sudom u Strazburu Monika Mijić nije nam mogla potvrditi. Ona je za “Avaz” izjavila da je Evropski sud pravnim zastupnicima BiH tek dostavio tužbe Novalića i Solaka i da je proces tek na početku.

- Sada se očekuje razmjena izjašnjenja stranaka u postupku. Ne vjerujem da će biti rasprava, jer Sud zakazuje raspravu samo kad procijeni da je ista potrebna zbog kompleksnosti slučaja, ili kad je riječ o postupku pred Velikim vijećem – kazala je Mijić za “Avaz”.

Monika Mijić. Facebook

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu nije presudio po aplikaciji Fadila Novalića i Fahrudina Solaka. Sud je samo od Bosne i Hercegovine zatražio izjašnjenje o predmetu te je, po ustaljenoj proceduri, zatražio od BiH da pokuša postići dogovor sa aplikantima. Tek nakon što prođu ti rokovi, ESLJP će donijeti odluku koja neće biti prije kraja ove godine.
# FADIL NOVALIĆ
# FAHRUDIN SOLAK
# MONIKA MIJIĆ
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