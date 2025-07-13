Monika Mijić za “Avaz”: Sud u Strazburu nije presudio u korist Novalića i Solaka, tek su dostavljene aplikacije

Informaciju koja se u popodnevnim satima pojavila na pojedinim portalima da je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu danas donio presudu u predmetu Fadila Novalića i Fahrudina Solaka, te utvrdio da su im tokom suđenja pred Sudom BiH povrijeđena osnovna ljudska prava, agentica Vijeća ministara BiH pred Sudom u Strazburu Monika Mijić nije nam mogla potvrditi. Ona je za “Avaz” izjavila da je Evropski sud pravnim zastupnicima BiH tek dostavio tužbe Novalića i Solaka i da je proces tek na početku.

- Sada se očekuje razmjena izjašnjenja stranaka u postupku. Ne vjerujem da će biti rasprava, jer Sud zakazuje raspravu samo kad procijeni da je ista potrebna zbog kompleksnosti slučaja, ili kad je riječ o postupku pred Velikim vijećem – kazala je Mijić za “Avaz”.