Veliki požar u Mostaru: Proširio se i na Forticu, gašenje vatre otežano

Požar koji je izbio danas oko 13:30 sati iznad džamije u mostarskom naselju Zalik i dalje se širi prema brdu Fortica, potvrđeno je iz Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar.

Na terenu se nalazi više vatrogasnih vozila, a u gašenju vatre dodatno otežavaju uvjeti – jak vjetar i izrazito nepristupačan teren.

- Linija požara je duga i radimo sve što možemo kako bismo spriječili njegovo dalje širenje - poručili su iz PVP Mostar.

Za sada nijedan stambeni ili drugi objekt nije u neposrednoj opasnosti, no vatrogasci su i dalje na terenu i ulažu maksimalne napore da požar stave pod kontrolu.

Tokom posljednjih sat vremena u gašenje je uključen i kanader kako bi se dodatno usporilo širenje požara prema Fortici.