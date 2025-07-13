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Veliki požar u Mostaru: Proširio se i na Forticu, gašenje vatre otežano

Objekti za sada nisu ugroženi, a vatrogasci nastavljaju borbu s vatrom kako bi je stavili pod kontrolu

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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E. A.

13.7.2025

Požar koji je izbio danas oko 13:30 sati iznad džamije u mostarskom naselju Zalik i dalje se širi prema brdu Fortica, potvrđeno je iz Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar.

Na terenu se nalazi više vatrogasnih vozila, a u gašenju vatre dodatno otežavaju uvjeti – jak vjetar i izrazito nepristupačan teren.

- Linija požara je duga i radimo sve što možemo kako bismo spriječili njegovo dalje širenje - poručili su iz PVP Mostar.

Za sada nijedan stambeni ili drugi objekt nije u neposrednoj opasnosti, no vatrogasci su i dalje na terenu i ulažu maksimalne napore da požar stave pod kontrolu.

Tokom posljednjih sat vremena u gašenje je uključen i kanader kako bi se dodatno usporilo širenje požara prema Fortici.

# POŽAR
# MOSTAR
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