Advokat Elmir Jahić, pravni zastupnik Fadila Novalića: Postupak je aktivan i nikakve detalje ne mogu iznositi u javnost

Pravni zastupnik bivšeg federalnog premijera Fadila Novalića, advokat Elmir Jahić nije nam mogao potvrditi vijest da je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio presudu u korist njegovog branjenika. Jahić je za “Avaz” izjavio da je postupak pred Sudom u Strazburu još aktivan.

- Mogu potvrditi da je postupak aktivan pred Evropskim sudom za ljudska prava. Postoje pravila Evropskog suda, koja ću poštovati i nikakve detalje ne mogu iznositi u javnost – kazao nam je Jahić.

Podsjetimo, Monika Mijić, agentica Vijeća ministara BiH pred Sudom u Strazburu za "Avaz" je demantovala informacije koje su se pojavile da je Novaliću i Solaku ukinuta presuda Suda BiH.