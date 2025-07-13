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PRAVILA SUDA

Advokat Elmir Jahić, pravni zastupnik Fadila Novalića: Postupak je aktivan i nikakve detalje ne mogu iznositi u javnost

Postoje pravila Evropskog suda, koja ću poštovati i nikakve detalje ne mogu iznositi u javnost, kazao je Jahić

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Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

13.7.2025

Pravni zastupnik bivšeg federalnog premijera Fadila Novalića, advokat Elmir Jahić nije nam mogao potvrditi vijest da je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio presudu u korist njegovog branjenika. Jahić je za “Avaz” izjavio da je postupak pred Sudom u Strazburu još aktivan.

- Mogu potvrditi da je postupak aktivan pred Evropskim sudom za ljudska prava. Postoje pravila Evropskog suda, koja ću poštovati i nikakve detalje ne mogu iznositi u javnost – kazao nam je Jahić.

Podsjetimo, Monika Mijić, agentica Vijeća ministara BiH pred Sudom u Strazburu za "Avaz" je demantovala informacije koje su se pojavile da je Novaliću i Solaku ukinuta presuda Suda BiH. 

# FADIL NOVALIĆ
# ELMIR JAHIĆ
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