Video / Najljepšu banjalučku lastu izveo Igor Arsenić: Pobjedu posvetio Dodiku

Banjalučanin Igor Arsenić već šestu godinu zaredom izveo je najljepšu lastu sa Gradskog mosta u rijeku Vrbas, sa visine od 12 metara u dubinu od oko tri metra.

Ovaj spektakl dio je tradicionalne manifestacije "Ljeto na Vrbasu" koja ove godine slavi 72 godine postojanja. Za skokove se prijavilo 24 učesnika, među kojima je bilo i osam takmičara iz Srbije.

Pored skokova, u okviru manifestacije organizuju se i projekcije filmova na otvorenom, na tvrđavi Kastel i u Parku oslobođenja. "Ljeto na Vrbasu" je jedna od najprepoznatljivijih banjalučkih manifestacija, koja okuplja ljubitelje sporta, prirode i kulture, sa posebnim naglaskom na očuvanje tradicije i promociju rijeke Vrbas.

Iako je naziv manifestacije mijenjan kroz godine, skokovi sa mosta i trke dajak čamaca ostaju njeni najvažniji i najatraktivniji događaji.