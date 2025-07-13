Miličević: U trenutku kada smo krenuli u ozbiljan otpor režimu, dešava se unutrašnja opstrukcija

Nakon što je podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika SDS-a, Milan Miličević je uputio otvoreno pismo članovima i simpatizerima stranke.

U pismu je istaknuo da se obraća "otvoreno i bez gorčine, ali s tugom i razočarenjem koje osjeća, odgovornošću koju nosi kao čovjek koji je na čelu Srpske demokratske stranke u jednom od najtežih trenutaka po Republiku Srpsku i po organizaciju".

- Uloga predsjednika Srpske demokratske stranke je da okuplja ljude pod okriljem stranke, ne samo članove nego i sve patriotske snage u Republici Srpskoj. Tu ulogu sam ozbiljno i iskreno prihvatio i davao maksimum strpljenja, svoje snage, volje, vremena, znanja i iskustva. Jasno je već svima i vidljivo da je autokratskom režimu u Republici Srpskoj došao kraj. Vidim u Srpskoj demokratskoj stranci mnogo funkcionera koji u tome vide šansu da se što bolje pozicioniraju. Smatram da je ambicija uvijek dobar pokretač, osim ako je nerealna i prevazilazi sopstvene sposobnosti nedovršenih ličnosti, a takvih oko sebe vidim nekoliko. Ali ambicija kojom ugrožavaš svoju stranku i svoje stranačke kolege je bolesna ambicija, a ja ne funkcionišem na tim principima i tako sam nastojao voditi Srpsku demokratsku stranku - naveo je Miličević.

Slabljenje stranke

Dodao je da mu inicijativa o njegovoj smjeni, koju su potpisali i za koju su lobirali neki "stranački prvaci" jasno govori da postoji organizovana ekipa ljudi u vrhu SDS-a ali i nekih drugih struktura izvan stranke, koja ide direktno u podjelu stranke i njeno slabljenje.

- I nije slučajno da se to dešava upravo sada, kad se događaju tektonski poremećaji na političkoj sceni u BiH i Republici Srpskoj. Postoje oni kojima to odgovara, a posebno odgovara ovom režimu i onima koji su na njega oslonjeni, a lažno se predstavljaju patriotama. Već dugo to vidim oko sebe i unutar Srpske demokratske stranke i nastojao sam to zaustaviti, ali nažalost, neuspješno - istaknuo je.

Naveo je da je "ova podjela unutar Srpske demokratske stranke fingirana, vještačka i smišljena, i ona u članstvu ne postoji".

- Ona postoji među djelom stranačkih funkcionera. Iz ovih podjela i klanova Srpska demokratska stranka je već oslabljena, a moja želja i namjera da okupljam, a ne dijelim, čini mi se da nema šansu da bude ostvarena. Nemam namjeru preglasavati se o tome da li imam ja ili neko drugi podršku većine. I pobjednik i poraženi su jednako gubitnici jer su podijelili Srpsku demokratsku stranku - napisao je Miličević.

Poručio je da kao ozbiljan čovjek koji je više od 30 godina u Srpskoj demokratskoj stranci ne želi da se njegovo ime veže za cijepanje stranke bilo da je pobjednik ili gubitnik.

Burna sjednica

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- Izdržao sam i izdržaću sve napade režima na mene i na članove moje porodice. Pobijedio sam ih sa iskrenim i odanim članovima Srpske demokratske stranke mnogo puta. Nikad mi nije bilo teško kad su ti napadi dolazili od režima. Preživio sam i napade iznutra - iz SDS-a, od nedostojnih ljudi u ne tako davna vremena. Svjesno nisam reagovao na medijske istupe i uvrede na račun moje porodice koji su bili brutalno bezobrazni. Kako shvatiti da jedan od istaknutih stranačkih funkcionera Srpske demokratske stranke stavlja u istu ravan moju porodicu i porodicu Dodik - upitao je.

Dodao je i da mu je namjera bila da pokuša vratiti dijalog u okvire stranke, a ne baviti se medijskim prepucavanjima.

- Nisam u tome imao sagovornike, ili sam imao neiskrene sagovornike. Meni, a ni Republici Srpskoj, ne treba prepolovljena i podijeljena stranka, ali očigledno je da nekima ipak treba - naveo je.

Kazao je i da se SDS koristi kao sredstvo za političke obračune.

- Od momenta kad sam postao predsjednik Srpske demokratske stranke, moj otvoren poziv da budu članovi predsjedništva stranke i doprinesu njenom radu imao je i jedan broj istaknutih članova, koji to nisu željeli - neki radi sujete, a neki su zbog drugih razloga odlučili da djeluju sa strane. Nažalost, neutemeljena ambicija i sujeta pojedinaca prevladale su razum, jedinstvo i odgovornost. Umjesto borbe za članstvo, za narod i za Republiku Srpsku, svjedočimo pokušaju da se Srpska demokratska stranka iskoristi kao sredstvo za nečije obračune, kao odskočna daska za funkcije koje su, izgleda, postale važnije od ideala, od programa, od ciljeva koje smo zajedno gradili - istaknuo je.