Ramiz Zmaj kroz plač za "Avaz": Družili smo se na brodici, Nermin je pao u vodu, sve smo uradili da ga spasimo, nažalost nismo uspjeli

Nakon što je objavljena informacija da pripadnici Civilne zaštite Brčko i članovi Ronilačkog kluba "Nemo" tokom cijelog dana tragaju za muškarcem koji se sinoć oko 22 sata utopio u Savi, "Avaz" otkriva detalje ove tragedije.

Ramiz Begović, poznatiji kao Ramiz Zmaj bio je na licu mjesta.

Muškarac koji se utopio bio je u društvu s Ramizom i još nekoliko prijatelja.

- Dobio sam poziv od mojih prijatelja za druženje na Savi. Sjedili smo, uživali, bacili štapove za pecanje. Sve je bilo u najboljem redu. Odjednom smo vidjeli Nermina Mehmedovića u vodi kako pluta. Uočili smo ga u vodi. Drugi prijatelj je odmah skočio da ga izvuče i tu počinje drama - govori Ramiz Zmaj.

Kaže da je Nermin ili pao ili je doživio udar.

- Drug koji je skočio da ga izvuče upao je u nevolju. Sve se oko njega od štapova omotalo, dodali smo mu nož da isiječe i da se oslobodi kako ne bi i on nastradao. Sve se desilo u par minuta, nismo imali puno prostora za djelovanje. Nermin je potonuo i tu više nije bilo spasa. Bila je borba da sada ovog momka izvučemo. Jedva smo uspjeli. Pod velikim sam stresom, nemojte me više ispitivati molim vas - govori kroz suze za "Avaz" Ramiz Zmaj.

Dodaje da su svi potreseni i da su na raspolaganju istražnim organima.

Vlasnik brodice je Dino Redžić iz Brčkog, brod je registrovan i ima uredne papire.

Dini su u hitnoj pomoći ispumpavali vodu, jedva je i on preživio.