Derviš-paša Bajezidagić: 422. godišnjica pogibije mostarskog pjesnika, heroja i vakifa

Na današnji dan 1603. godine, u jurišu na neprijatelja na Kovin-adi kod Budima poginuo je Derviš-paša Bajezidagić, jedan najznačajnijih pjesnika osmanskog perioda u Bosni.

Rođen je u mahali Podhum u Mostaru tokom 1560-ih godina. Bio je sin uglednog Mostarca Bajezidage. Nakon osnovnog školovanja u rodnom gradu, otišao je na dalju naobrazbu u Istanbul. Po sticanju visokog obrazovanja primljen u carski dvor sultana Murata III (1574. – 1595.), gdje je obavljao dogandžijsku službu.

Sultanov lični savjetnik

Kako se već tada isticao pjesništvom i znanjem perzijskog jezika, sultan mu je povjerio da na turski prepjeva etičko-mistično perzijsko djelo “Sehaname” pjesnika Benna'ija, a 1592. godine postaje sultanov lični savjetnik. Iste godine je Derviš-paša podigao mesdžid u rodnoj mahali Podhum u Mostaru.

Važan izvor podataka za njegovu biografiju predstavljaju njegove pjesme, kao i vakufnama njegovih zadužbina u Mostaru. Na dvoru je ostao sve do sultanove smrti, a kasnije je postao bosanski valija (spominje se u jednom fermanu kao valija 1595). Učestvovao je u zauzeću Egre u Ugarskoj 1596. godine.

Imao je sina Ahmed-bega koji je također bio pjesnik i pisao pod književnim imenom Sabuhi.

Prepjevao Rumijevu "Mesneviju"

Derviš-paša Bajezidagić ostavio je iza sebe dva divana - po jedan na turskom i na perzijskom jeziku. Osim toga, kako navodi Fevzi Mostarac u svom "Bulbulistanu", prepjevao je "Mesneviju" Mevlane Dželaludina Rumija u dva toma.

Napisao je i vrlo uspješnu pjesmu o svom rodnom gradu "Gazel o Mostaru" koja završava stihom: "Šeher Mostar urez je svijeta". Osim toga, napisao je i tarih posvećen Starom mostu, a ostavio je Mostaru i medresu, mekteb i džamiju, te opremio biblioteku uz džamiju. Pripadao je mevlevijskom tarikatu.