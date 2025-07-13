Lakić sutra u Mostaru: O Nacrtu zakona o gasu i ključnim infrastrukturnim projektima BH-Gasa

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić boraviće u ponedjeljak u Mostaru, gdje će prisustvovati Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o gasu Federacije Bosne i Hercegovine.

- Održali smo rasprave u Sarajevu, Orašju, Tuzli, Zenici, Travniku, Bihaću i Livnu i uvidjeli da je interesovanje predstavnika lokalnih, kantonalnih i gradskih vlasti veliko, kao i privrednog sektora. U Mostaru očekujemo isto, da svi zainteresovani učesnici iznesu svoje komentare, prijedloge i sugestije kako bi iz prve ruke čuli mišljenja građana, stručnjaka i predstavnika privrede - kazao je Lakić.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBiH u 11:30 sati.

Nakon javne rasprave, na istom mjestu, planirana je prezentacija "Infrastrukturni projekti i reforma BH Gasa", tokom koje će biti predstavljeni konkretni planovi i projekti iz oblasti gasne infrastrukture – uključujući gasne interkonekcije, odnosno nove pravce snabdijevanja prirodnim gasom, najavljeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.