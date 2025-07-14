Dobri uslovi za vožnju na putevima u BiH, slaba frekvencija vozila

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća uz dobre uslove za vožnju i nešto slabiju frekvenciju vozila. Tokom dana očekujemo pojačan intezitet vozila, posebno u većim gradskim zonama, navode iz BIHAMK-a u jutarnjem izvještaju.

- Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Ne zaboravite, nikada nemojte voziti dijete u vozilu a da ga niste smjestili u odgovarajuću sigurnosnu autosjedalicu i ispravno vezali sigurnosnim pojasom - navode.

Sanacioni radovi

Sanacioni radovi su aktuelni na dionicama autocesta Podlugovi-Sarajevo sjever i Banja Luka-Doboj, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Kladanj-Vlasenica, Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zbog aktivnih klizišta izdvajaju se magistralni putevi Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Podsjećaju, na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima: Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Gradiška, Zupci i Hum duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila su od 15 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).