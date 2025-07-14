IDDEEA BiH odbacuje tvrdnje o curenju ličnih podataka bh. građana iz sistema

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA BiH) odlučno i argumentovano odbacuje neistinite, uznemirujuće i neprovjerene tvrdnje koje je iznio, kako navode, izvjesni prof. dr. Hadžib Salkić, a koje se odnose na navodno curenje ličnih podataka građana BiH iz informacionih sistema pod nadzorom IDDEEA-e.

- Navedeni prof. Salkić, bez ikakve stručne ili forenzičke analize, bez kontaktiranja relevantnih institucija, te bez ijednog tehničkog dokaza, u javnosti je iznio niz optužbi koje nemaju uporište ni u činjenicama, ni u sistemskoj stvarnosti – navodi se u saopćenju IDDEEA-e.

Stalna zaštita

Iz ove institucije ističu da nije zabilježen niti potvrđen bilo kakav sigurnosni incident, curenje podataka, ili pokušaj kompromitacije sistema pod njenim nadzorom.

Centralna baza ličnih podataka građana BiH, kojom upravlja IDDEEA, nalazi se pod stalnim nadzorom, zaštitom i neprekidnim tehničkim i sigurnosnim nadogradnjama u skladu s najvišim međunarodnim standardima.

Kako navode, nijedna zvanična institucija (SIPA, Agencija za zaštitu ličnih podataka, Tužilaštvo BiH), nije IDDEEA-i uputila bilo kakvo upozorenje, nalaz ili zahtjev za istragu u vezi s navodima koje je iznio spomenuti Salkić.

- IDDEEA BiH je podnijela zvaničan zahtjev prema Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) da hitno ispita javno iznesene tvrdnje prof. dr. Hadžiba Salkića. Jer ako su tvrdnje istinite – mora se djelovati odmah. Ako su lažne – moraju se snositi odgovarajuće posljedice za širenje dezinformacija koje podrivaju povjerenje građana u državne institucije - poručuju iz IDDEEA-e u saopćenju.

Identitetski kriminal

Tvrdnja da je IDDEEA “saučesnik” u identitetskom kriminalu, kako naglašavaju, nije samo neistina – to je udar na pravni poredak države i pokušaj diskreditacije institucije čiji je zadatak da čuva, štiti i razvija infrastrukturu digitalnog identiteta BiH.

IDDEEA BiH podsjeća javnost da redovno provodi nezavisne sigurnosne provjere i revizije svih svojih sistema, uz saradnju s međunarodnim partnerima i institucijama EU.

Također, upravlja sistemima koji ni u jednom trenutku nisu bili kompromitovani, niti su povezani s navodnom bazom “47.000 identiteta” kojom se Salkić poziva, te da nikada nije bila kontaktirana od strane prof. Salkića, niti je on tražio uvid, podršku ili tehničku saradnju s IDDEEA-om u vezi s bilo kojim navodnim incidentom.

Stoga, pozivaju sve medijske kuće, novinare i građane da razlikuju činjenice i senzacionalizam te stručnosti i neodgovornosti.

- IDDEEA BiH ostaje otvorena za saradnju sa svim nadležnim organima, uključujući tužilaštva, istražne agencije i stručne institucije, ali istovremeno upozorava da više neće tolerisati javne napade koji se temelje na konstrukcijama, političkim ambicijama, panici i ličnim frustracijama, a koji ugrožavaju stabilnost sistema od državnog značaja – upozoravaju iz IDDEEA-e.

Pitanje sigurnosti

Zaštita identiteta građana Bosne i Hercegovine nije tema za manipulaciju, političko poentiranje niti ličnu promociju – to je pitanje sigurnosti države, poručuju iz te agencije.