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DOBRA VIJEST ZA VOZAČE

Online registracija ACC TAG uređaja za korištenje na autocestama u Hrvatskoj

Od sada Vaš uređaj za elektronsku naplatu cestarine možete registrirati online putem računala i povezati ga s ENC sustavom Hrvatskih cesta

Registracija u Hrvatskoj. Autoceste FBiH

B. C.

14.7.2025

Dobra vijest za sve vozače iz Federacije Bosne i Hercegovine je  da je registracija vašeg ACC TAG uređaja za korištenje na autocestama u Hrvatskoj sada moguća – brzo, jednostavno i ONLINE, saopćeno je iz Autocesta FBiH.

Od sada Vaš uređaj za elektronsku naplatu cestarine (ACC TAG) možete registrirati online putem računala i povezati ga s ENC sustavom Hrvatskih autocesta – bez potrebe za kupovinom novog uređaja ili dolaskom u Hrvatsku.

S Vašim ACC TAG uređajem bez čekanja koristite mrežu autocesta u Hrvatskoj!

Prednosti korištenja ACC TAG uređaja:

- Popust 21,74%na cestarinu u Hrvatskoj uz korištenje ACC TAG uređaja

- Jednostavna registracija online– bez papirologije, brzo i sigurno

- Interoperabilnost– jedan uređaj, dvije države

Registrirajte svoj uređaj odmah putem Vašeg računala i JPAC Web korisničkog portala.

Više informacija vezanih za registraciju potražite na sljedećim linkovima:

- Uputstvo za online registraciju ACC-ENC korisnika

- JPAC web korisnički portal

Za sve upite vezane uz online registraciju ili bilo koje druge informacije o korištenju ACC usluge, možete nam se obratiti putem besplatnog info telefona 080 02 03 06 (Helpdesk – opcija br. 1) ili putem e-maila na adresu [email protected]

# VOZAČI
# AUTOCESTE FBIH
# REGISTRACIJA
# HRVATSKA
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