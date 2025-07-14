Online registracija ACC TAG uređaja za korištenje na autocestama u Hrvatskoj

Dobra vijest za sve vozače iz Federacije Bosne i Hercegovine je da je registracija vašeg ACC TAG uređaja za korištenje na autocestama u Hrvatskoj sada moguća – brzo, jednostavno i ONLINE, saopćeno je iz Autocesta FBiH.

Od sada Vaš uređaj za elektronsku naplatu cestarine (ACC TAG) možete registrirati online putem računala i povezati ga s ENC sustavom Hrvatskih autocesta – bez potrebe za kupovinom novog uređaja ili dolaskom u Hrvatsku.

S Vašim ACC TAG uređajem bez čekanja koristite mrežu autocesta u Hrvatskoj!

Prednosti korištenja ACC TAG uređaja:

- Popust 21,74%na cestarinu u Hrvatskoj uz korištenje ACC TAG uređaja

- Jednostavna registracija online– bez papirologije, brzo i sigurno

- Interoperabilnost– jedan uređaj, dvije države

Registrirajte svoj uređaj odmah putem Vašeg računala i JPAC Web korisničkog portala.

Više informacija vezanih za registraciju potražite na sljedećim linkovima:

- Uputstvo za online registraciju ACC-ENC korisnika

- JPAC web korisnički portal

Za sve upite vezane uz online registraciju ili bilo koje druge informacije o korištenju ACC usluge, možete nam se obratiti putem besplatnog info telefona 080 02 03 06 (Helpdesk – opcija br. 1) ili putem e-maila na adresu [email protected].