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POREZNA UPRAVA FBIH

Bez odobrenja izdavali vile s bazenom i nisu davali fiskalne račune

Na području Mostara izvršili 54 inspekcijska nadzora kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnost izdavanja objekata za odmor i rekreaciju

Izdavali vile s bazenom. Fena

FENA

14.7.2025

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH – Kantonalnog poreznog ureda Mostar su od 8. do 10. jula ove godine na području Mostara izvršili 54 inspekcijska nadzora kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnost izdavanja objekata za odmor i rekreaciju - vile s bazenom.

U izvršenim inspekcijskim nadzorima zatečena su četiri neprijavljena radnika, otkrivena 24 objekta koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 24 porezna obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 25 poreznih obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti, angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja izdato je 25 prekršajnih naloga s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 15.100 KM.

Predmet kontrola bila je provjera poštivanja odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima i drugih poreznih zakona.

"Porezna uprava Federacije BiH – Kantonalni porezni ured Mostar će aktivnost inspekcijskih nadzora provoditi kontinuirano i u narednom periodu, stoga se pozivaju porezni obveznici koji obavljaju djelatnost izdavanja objekata za odmor i rekreaciju - vile s bazenom, da dobrovoljno izvrše registraciju kod nadležnih registracionih organa i da svoje poslovanje usklade sa zakonom kako ne bi bili izloženi sankcijama zbog nezakonitog poslovanja", saopšteno je iz Porezne uprave FBiH, prenosi Fena.

# POREZNA UPRAVA FBIH
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