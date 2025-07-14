Evo šta je Ćulum napisao u pismu kojim je poručio da odustaje od ostavke: Ostaje do izbora novog direktora

Darko Ćulum je prošle sedmice uputio pismo Nezavisnom odboru gdje navodi da odustaje od zahtjeva za razrješenjem s pozicije direktora SIPA-e.

On je naveo da je formalno-pravno on još direktor SIPA-e te da se njegovo ime nalazi u svim dokumentima, ali i da Vijeće ministara BiH nije prihvatilo njegovu ostavku.

Naveo je da je u međuvremenu bio angažovan u MUP-a RS, te da nije primao plaću u SIPA-i od marta kada je podnio ostavku.

On je naveo da će danas nastaviti obavljati poslove direktora SIPA-e do izbora novog direktora.

Podsjetio je da je u toku izbor novog direktora.

Inače, na konkursu koji je bio ranije pokrenut upravo je Darko Ćulum bio prvorangirani, no nije bio izabran s obzirom da je tadašnji ministar sigurnosti Nenad Nešić insistirao na Slobodanu Radinkoviću, trećerangiranom kandidatu.

Istakao je o svemu obavijestio predsjedavajuću Vijeća sigurnosti Borjanu Krišto i vršitelja dužnosti ministra Ivicu Bošnjaka.