Tužilaštvo BiH formiralo predmet o ruskim kampovima za obuku

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet u vezi s ruskim kampovima za građane Moldavije, potvrđeno je za Detektor, ali nije ponudilo više detalja o dosadašnjim rezultatima. Ovu informaciju Detektor je otkrio tokom zajedničkog istraživanja sa moldavskim CU SENS-om kojeg objavljuje uskoro sa do sada nepoznatim detaljima uz otkrivanje identiteta učesnika.

Iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine potvrđeno je za Detektor da je formiran predmet u vezi s ruskim kampovima u BiH, koji su otkriveni krajem 2024. godine. U odgovoru Tužilaštva ne precizira se u kojoj je predmet fazi, odnosno da li provode predistražne radnje ili je u toku istraga te da li su tim radnjama obuhvaćene konkretne osobe.

Detektor je ranije pisao da je moldavska policija uhapsila u oktobru 2024. četiri osobe koje su u BiH i Srbiji trenirane za izazivanje nereda u zemlji, zbog sumnje da su planirali narušavanja ustavnog poretka tokom referenduma o promjeni Ustava koji bi učvrstio pristupanje zemlje Evropskoj uniji.

- Zaustavljeno je planiranje destabiliziranja Moldavije - navedeno je tada, između ostalog, u saopćenju.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez je 2023. godine rekao za Detektor da se kampovi za obuku nalaze i u okolini Sarajeva, ali nije dao konkretne dokaze, što je bio i slučaj s moldavskim kampovima prošle godine.

Helez je tada rekao da postoje kampovi za obuku paravojnih jedinica, a koji su povezani s ruskim državljanima, nakon čega je Državno tužilaštvo formiralo predmet, ali konkretnog rezultata nije bilo.