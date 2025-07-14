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VELIKI DAN ZA PORODICU

Nana Fata Orlović dočekala još jednu radost: Unuka Azra magistrirala na Tehnološkom fakultetu u Tuzli

Azra je svoj magistarski rad posvetila jednoj vrlo važnoj i aktuelnoj temi iz oblasti stočarstva i veterinarske prakse

Sa događaja - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. Bešić

14.7.2025

Nana Fata, poznata po svojoj toplini i životnoj mudrosti - zvana heroina, dočekala je još jedan razlog za ponos.

Njena unuka Azra uspješno je odbranila magistarski rad na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Azra je svoj magistarski rad posvetila jednoj vrlo važnoj i aktuelnoj temi iz oblasti stočarstva i veterinarske prakse: “Uticaj godišnjeg doba na pojavu mastitisa na Farmi muznih goveda Spreča – Kalesija.” Ova tema ima veliki značaj za unapređenje higijene i zdravlja stoke, kao i za poboljšanje kvaliteta mlijeka u domaćoj proizvodnji.

Porodica, prijatelji i kolege čestitaju Azri na ovom velikom uspjehu, a posebno je ponosna njena nana Fata, koja ne krije suze radosnice.

- Ovo je moja velika radost i dika. Hvala dragom Bogu što mi je dao da ovo doživim - kazala je nana Fata.

Čestitamo magistrici Azri i želimo joj mnogo uspjeha u daljoj karijeri!

# NANA FATA ORLOVIĆ
# FATA ORLOVIĆ
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