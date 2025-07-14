Nana Fata Orlović dočekala još jednu radost: Unuka Azra magistrirala na Tehnološkom fakultetu u Tuzli

Nana Fata, poznata po svojoj toplini i životnoj mudrosti - zvana heroina, dočekala je još jedan razlog za ponos.

Njena unuka Azra uspješno je odbranila magistarski rad na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Azra je svoj magistarski rad posvetila jednoj vrlo važnoj i aktuelnoj temi iz oblasti stočarstva i veterinarske prakse: “Uticaj godišnjeg doba na pojavu mastitisa na Farmi muznih goveda Spreča – Kalesija.” Ova tema ima veliki značaj za unapređenje higijene i zdravlja stoke, kao i za poboljšanje kvaliteta mlijeka u domaćoj proizvodnji.

Porodica, prijatelji i kolege čestitaju Azri na ovom velikom uspjehu, a posebno je ponosna njena nana Fata, koja ne krije suze radosnice.

- Ovo je moja velika radost i dika. Hvala dragom Bogu što mi je dao da ovo doživim - kazala je nana Fata.

Čestitamo magistrici Azri i želimo joj mnogo uspjeha u daljoj karijeri!