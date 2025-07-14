V.d. predsjednika SDS-a Jovica Radulović: Stvorena je atmosfera da u SDS-u ništa ne funkcioniše

Nakon burne sjednice Skupštine SDS-a u Bijeljini, na kojoj je dosadašnji predsjednik stranke Milan Miličević podnio ostavku, sjednica Glavnog odbora SDS-a bit će održana krajem avgusta. Na ovoj sjednici, nakon godišnjih odmora, trebala bi biti donešena odluka o raspisivanju unutarstranačkih izbora, potvrdio je za “Avaz” v.d. predsjednika SDS-a Jovica Radulović.

- Od te sjednice krećemo po našim opštinama i gradovima, do svakog mjesnog odbora i svaki od njih će predlagati kandidate. Postoje dvije mogućnosti, da Glavni odbor donese odluku da se bira samo predsjednik stranke, ili da se biraju svi organi ponovo. Onda bi to ušlo u proceduru koja podrazumijeva da dođemo do svakog birača, a to je i prilika da se stranka rekonstruiše, obnovi, da se “pretresu” svi odbori koji su možda malo i zamrli – kaže Radulović.

Podsjetimo, dosadašnji predsjednik SDS-a Milan Miličević podnio je ostavku nakon što su tri bivša predsjednika ove stranke - Mladen Bosić, Vukota Govedarica i Mirko Šarović zatražili njegovu smjenu, a tom zahtjevu potom su se priključili i devet SDS-ovih poslanika u NSRS, te sedam načelnika. Radulović, međutim, kaže da većina članstva Miličevića ne smatra krivim za bilo šta.

- Tokom četverosatne diskusije na skupštini i inicijatori smjene su vidjeli da je velika većina delegata na strani Miličevića. Da je on odlučio da ide na glasanje, on bi dobio povjerenje bez ikakve sumnje. Žao mi je što ta grupa mojih kolega i prijatelja nisu stali kad su vidjeli da nemaju potrebnu većinu. To sad može da izazove sumnju šta se krije iza svega, da li lična ambicija ili neki uticaj, neću reći kod svih, ali kod određenog broja potpisnika inicijative koji su išli da ovo izguraju do kraja. Situacija je napravljena tako, sve što je prethodilo sjednici, pa i ono pritvaranje Milana Miličevića i kada su pojedini funkcioneri stranke iskoristili da, dok je on bio u pritvoru, govore ružno o dešavanjima u stranci. Stvorena je atmosfera da u SDS-u ništa ne funkcioniše. Ja smatram da smo na čelu stranke imali čovjeka koji je jedini kadar da izađe na crtu ovom režimu. Mi ne odustajemo od borbe i nećemo promijeniti kurs – ističe Radulović.

On očekuje da među kandidatima za predsjednika SDS budu najmanje dvojica kandidata. Nema prepreka da, osim najčešće pominjanog Marinka Božovića, kandidat za tu poziciju ponovo bude i Milan Miličević, ali prijedloge će dati općinski i gradski odbori.