Branislav Zeljković koristio aplikaciju "Tor": Pojasnio šta je tražio na "dark vebu"

Branislav Zeljković, bivši direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (IJZ RS) koji je optužen u predmetu "Korona ugovori" na telefonu je imao aplikaciju "Tor" koja služi za pristupanje "dark vebu" i obezbjeđuje anonimnost, pišu Nezavisne novine.

U nastavku suđenja optuženima u banjalučkom Okružnom sudu, stručni svjedok Draženko Petrović koji je pretresao telefone optuženih, rekao je da nije zabilježena komunikacija putem aplikacije "Tor" te je pojasnio da ta aplikacija prebacuje korisnike na više čvorišta i različitih internet adresa i tako obezbjeđuje jaku anonimnost.

Inače, osim Zeljkovića, u ovom slučaju sudi direktorima firmi "Prokontrol" Slavku Bojiću i "Promeding" Draganu Dubravcu, te bivšem direktoru preduzeća "Sineks laboratorija" Saniju Crljiću. Optužnica ih tereti da su u vrijeme pandemije virus korona počinili zloupotrebe pri nabavci medicinske i zaštitne opreme te oštetili budžet RS za više od 1,3 miliona KM.

Kako je pojasio svjedok Petrović aplikacija se može koristiti u BiH, a registruje korisnika da je iz neke druge zemlje.

- Ta aplikacija nije zabranjena, ali zbog svoje anonimnosti koristi se i za protivpravne radnje. Preko te aplikacije možete kupiti drogu, naručiti ubistvo, a da se ne zna ko je to uradio - rekao je svjedok.

Zeljković i njegova odbrana na ovo su burno reagovali te istakli da ga ovako optužuju da je kriminalac. Zatim je Dragan Uletilović, predsjednik sudskog vijeća regovao rekavši da ga niko ne naziva kriminalcem. Zeljković je istakao da je aplikaciju koristio za anonimno istraživanje naučnih radova na koje se zbog ograničenja ne može pristupiti iz BiH. Petrović je, između ostalog, u Zeljkovićevom telefonu našao naredbu Okružnog suda u poslatim porukama preko vibera, ali nije mogao da kaže ko je to poslao.

Zeljković je tokom ispitivanja svjedoka pojasnio da mu je to poslala supruga i da je Petrović da je ušao u poruke mogao da vidi broj. Također, stručni svjedok s nije mogao tačno izjasniti koje godine su pristigle poruke koje je našao na telefonu prvooptuženog. Osim Zeljkovićevih, pretresao i telefone ostalih optuženih u ovom slučaju. Tako je telefon Saše Markovića, koji je priznao krivicu, povezivao na internet kako bi pristupio mejlu.

Rekao je da je u mejlovima našao i Zeljkovićev imejl. Na negodovanje odbrane, Petrović je više puta ponovio da je republički tužilac rukovodio pretresom i da je fotografisano i rađeno ono zašto se smatralo da je relevantno za istragu. Sa Zeljkovićem i ostalima bio je optužen i vlasnik turističke agencije "Travel for fan" Saša Marković koji je priznao krivicu i rekao da je Zeljkoviću dao 250. 000 KM mita. On je osuđen na 10 mjeseci zatvora i obavezan je da vrati oko 578.780 KM nelegalno stečene koristi.