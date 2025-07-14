Amidžić: RS neće da šuti ako Šmit nametanjem odluka pokuša ugroziti ekonomski sistem BiH

Ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić izjavio je da je Kristijan Šmit već rušio pravni i ustavni poredak u BiH, a sada se namjerio da sruši i ekonomski, a ovog puta mete nisu samo institucije – već svaki građanin BiH.

- Ponovo se u medijima i političkim krugovima spekuliše da bi nelegalni i nelegitimni takozvani visoki predstavnik Kristijan Šmit mogao da nametne nove odluke u BiH. Ukoliko je tačno ono što se najavljuje, riječ je o još jednom brutalnom pokušaju da se ponizi BiH, sruši njena ustavna struktura i ugrozi ekonomski sistem. Odluke o kojima se spekuliše direktno udaraju na finansijsku stabilnost, tržište, budžete i plate - rekao je Amidžić za Srnu.

Ministar Amidžić je upozorio da ako neko prihvati njegovo djelovanje u sferi ekonomije, onda uklanja sve prepreke da Šmit jednog jutra "ustane ljut, kakvim ga znamo, i napiše odluku da devizne rezerve Centralne banke BiH predstavljaju akontaciju za njegov godišnji odmor".

- Upravo zato mora postojati jasna i glasna granica do koje će se trpjeti ovo iživljavanje nad državom i njenim narodima. Mi nećemo ćutati dok neko ruši temelje suvereniteta, niti ćemo sjediti skrštenih ruke dok neko pokušava da ovu zemlju pretvori u protektorat bez prava glasa njenih naroda - istakao je Amidžić.

On je rekao da BiH nije ničija kolonija, niti je suverenitet igračka.

- Historija je pokazala da narod koji ne pristaje – ne može biti pobijeđen. Republika Srpska ne pristaje - poručio je ministar finansija i trezora BiH.