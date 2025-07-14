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STIGLO I U CIK

Zbog sumnje da su primali novac narkokartela: Tužilaštvo naredilo SIPA-i da provjeri finansiranje NiP-a

U Sky telefonu Kadrića, člana narkokartela, pronađeni su brojevi pasoša Elmedina Konakovića, Dalije Konaković i njihove kćerke

Konaković i Gačanin. Fena

S. S. / Istraga.ba

14.7.2025

Tužilaštvo BiH naredilo je Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), da u okviru istrage u predmetu Black Tie, provjeri finansiranje političke partije Narod i Pravda, saznaje Istraga.ba. 

Naredba je izdata zbog sumnje da je NiP finansiran novcem koji je pripadao narkokartelu Tito i Dino čiji je vođa narko boss Edin Gačanin Tito. Dokumentacija o NiP-u je zatražena i od Centralne izborne komisije BiH.

Prema Sky prepiskama, članovi narkokartela sa Edinom Gačaninom Titom na čelu često su se dopisivali o finansiranju NiP-a u BiH. Tako 14. septembra 2020. godine, uoči lokalnih izbora, narko boss Edin Gačanin putem Sky aplikacije obavještava članove svog kartela o političkim vezama i tvrdi: „Mi imamo dobre veze u NiP, do Konakovića direktno“.

Gačanin dalje piše da veze do NiP-a imaju “i preko brata našeg i do čovjeka ko ga finansira“. Petnaest dana kasnije, pred kraj predizborne kampanje (29.09.2020. godine) Edin Gačanin komentariše političku i cjelokupnu situaciju u BiH. U Skyu piše da “SDA gubi snagu” i da je “gotova“, te da “Čampara prelazi u NiP, i ako on ode onda će i Zvizdić i „efendija“.

"On nam je važan"

Da je Tito bio dobro informisan o kadrovskim promjenama u NiP-u pokazalo se pet mjeseci kasnije. Aljoša Čampara je u februaru 2021. godine prešao u NiP. Denis Zvizdić je u NiP prešao u novembru 2021. godine, odnosno godinu nakon što je Tito u Sky porukama pisao da će Čampara i Zvizdić preći u NiP.

Edin Gačanin Tito nekoliko puta je u svojim prepiskama pominjao lidera NiP-a Elmedina Konakovića. Tako 28.02.2020. godine, oko 22,22 sati, Gačanin piše da imaju način za novac, ali im treba moć da bi ih primili i poštovali, ne samo šta mogu uz Konakovića, nego što će imati medije, tv program.

“On nam je važan” napisat će deset minuta prije ponoći 11. februara 2020. godine u Sky aplikaciji narko boss Edin Gačanin Tito.

- SDA je pri kraju. Kona je to shvatio. Ali prerano je pokazao lice. Samo mało da se strpio. Imao bi Kona više moći. Prebrzo. Nestrpljiv. Bošnjak. Greška je to. Samo da je malo sačekao. Da, on nam je važan. Ako on pristane to će nam biti veliki korak. Sjest ću sa njim lično - napisao je Edin Gačanin Tito.

EUROPOL je, podsjećamo, u shemi čiju je autentičnost potvrdio i sam ministar Elmedin Konaković, naveo da se lider NIP-a u martu 2021. godine susreo sa Edinom Gačaninom Titom. Zajedno sa Konakovićem i njegovom suprugom Dalijom u martu 2021. godine je putovao i Mahir Hodžić, također kadar NiP-a iz Novog Grada. I Hodžićevo ime nalazi se u shemi EUROPOL-a, gdje je precizno navedeno da je u Dubai “putovao zajedno” za Konakovićem.

Prema informacijama Istrage, Edin Gačanin Tito i njegov saradnik Dženis Kadrić su u Sky komunikaciji govorili kako je nužno da osnuju stranku jer “ne mogu ozbiljno sarađivati” sa SDA i Izetbegovićem. Kasnije se u komunikaciji pominje Elmedin Konaković do kojeg su Tito i drugi došli preko biznismena Gordana Memije. Nakon toga, EUROPOL je registrovao odlazak Elmedina Konakovića u Dubai. Odlazak su organizirali najbliži saradnici Edina Gačanina Tita, što je dokumentovano u Sky prepiskama.

"Memos je njegov kum"

Evo šta je Edin Gačanin napisao u aplikaciji Sky 21. aprila 2020. godine u 20 sati, 6 minuta i 53 sekunde: “Konakovića isto možemo naći, Memos je njegov kum ili obratno”.

Osim preko Memosa, kartel je ima veze sa Konakovićem i preko Mahira Hodžića, odnosno njegovog zeta koji je brat Dženisa Kadrića. Dženis Kadrić je zvanično osumnjičeni član narkokartela Edina Gačanina Tita. Bio je među specijalcima koji su 2016. godine pratili Tita. Kasnije je i on preselio u Dubai gdje je čuvao vođu kartela.

Brojevi pasoša porodice Konaković pronađeni u Sky telefonu Dženisa Kadrića. Istraga.ba

- Ne mogu tvrditi da je Dženis Kadrić član narkokartela - rekao je Elmedin Konaković.

Sud BiH je utvrdio osnovanju sumnju da je Kadrić član narkokartela Edina Gačanina. U njegovom Sky telefonu pronađeni su brojevi pasoša Elmedina Konakovića, Dalije Konaković i njihove kćerke.

- Uglavnom, predsjednik hoće i nema problema. Sam ili sa diplomatijom, nikakav problem - pisalo je u Sky poruci koju je 23. decembra 2020. godine primio Dženis Kadrić, desna ruka narko bossa Edina Gačanina Tita.

Bila je to jedna u nizu poruka koje je Kadrić primao između 22 sata i 7 minuta i 22 sata i deset minuta.

“Punac mi govori”, pisalo je u prethodnoj poruci dostavljenoj Dženisu Kadriću, “da idu sa ženama njih dvojica”.

- A što se tiče ono što si spominjao - nastavlja Dženisov sagovornik, ”nek predsjednik odluči treba li on ili ne treba”.

Dostavljeno bh. agencijama

Ovo su prepiske kojima raspolažu sve policijske agencije u BiH. Dženis Kadrić je, godinama bio pratilac Edina Gačanina Tita. Njegov sagovornik, sumnjaju istražitelji, njegov je brat. Punac je Mahir Hodžić. A predsjednik – Elmedin Konaković.

Sky prepiske. Istraga.ba

Dakle, brat Dženisa Kadrića koji je porodično povezan sa Mahirom Hodžićem, kadrom Naroda i Pravde u Novom Gradu , šalje Titovom pratiocu poruku u kojoj piše – “predsjednik hoće”.

Bio je to, dakle, decembar 2020. godine i ovo su prepiske koje je EUROPOL dostavio bh. policijskim agencijama. Dženis Kadrić je koristio Sky pod imenom “Wolverine Elite Comando”, pod brojem 3I5389. Evo ključnog dijela.

- Može i privatno, tako je najbolje. Ali kad vide s kim sjede, koja je funkcija, ko su, gdje su. Da zna koga će povesti sa sobom. Punac mi govori, najbolja opcija je da idu sa ženama njih dvojica. E, sad, da se radi nešto što je bitno, a to će znati kada vide s kim sjede, onda ako treba povesti ljude sa sobom to nije problem. Uglavnom, predsjednik hoće, i nema problema. Sam ili sa diplomatijom, nikakav problem. A što se tiče ono što si spominjao, nek predsjednik odluči treba li on ili ne treba - pisalo je u porukama pronađenim u Sky telefonu Dženisa Kadrića.

Nepuna dva mjeseca kasnije, tačnije, 14. februara 2021. godine, Kadrić šalje ceduljicu na kojoj su ispisani brojevi pasoša Elmedina Konakovića, njegove kćerke K.A.K., Dalije Hasanbegović-Konaković, Nijaze Hodžić i Mahira Hodžića.

- Imao sam informaciju da je jedna grupa Bosanaca i Hercegovaca u direktnoj povezanosti sa vladom Abu Dhabija i da me žele pozvati u službenu pojsetu. Kada me pozovu u posjetu, doći ću, još me nisu pozvali. Super je to što se bavimo ovih dana temom koju sam odgovorio nekoliko puta, nego što se bavimo suštinom problema vezanog za kartel koji u BiH postoji, operiše i koji na ovakav način štiti kriminalce. Stvara se narativ u kojem se priča o meni, ali ćemo saznati jako brzo. U Dubai ako putujete, u mijenjačnici ne možete novac zamijeniti bez pasoša. Da mi je u tom trenutku došao i rekao da ima kontakt sa vladom Austrije i žele da me pozovu, dao bih odmah. Pasoš je identifikacijski dokument, vrlo bih rado dao i pasoš i ličnu kartu i tada. To je ustaljena praksa i u tome ne vidim nikakvu enigmu - kazao je Konaković pravdajući se u programu N1 televizije, prenosi Istraga.ba.

Ali ako je to trebala biti službena posjeta, zašto su spisku putnika Konakovićeva supruga i njihovo dijete? Zašto je na spisku Mahir Hodžić koji nema nikakvu funkciju? Zašto je na spisku Mahirova supruga Nijaza Hodžić koja godinama uvozi “tekstil” iz Dubaija?

# ELMEDIN KONAKOVIĆ
# EDIN GAČANIN TITO
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