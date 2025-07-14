Zbog sumnje da su primali novac narkokartela: Tužilaštvo naredilo SIPA-i da provjeri finansiranje NiP-a

Tužilaštvo BiH naredilo je Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), da u okviru istrage u predmetu Black Tie, provjeri finansiranje političke partije Narod i Pravda, saznaje Istraga.ba.

Naredba je izdata zbog sumnje da je NiP finansiran novcem koji je pripadao narkokartelu Tito i Dino čiji je vođa narko boss Edin Gačanin Tito. Dokumentacija o NiP-u je zatražena i od Centralne izborne komisije BiH.

Prema Sky prepiskama, članovi narkokartela sa Edinom Gačaninom Titom na čelu često su se dopisivali o finansiranju NiP-a u BiH. Tako 14. septembra 2020. godine, uoči lokalnih izbora, narko boss Edin Gačanin putem Sky aplikacije obavještava članove svog kartela o političkim vezama i tvrdi: „Mi imamo dobre veze u NiP, do Konakovića direktno“.

Gačanin dalje piše da veze do NiP-a imaju “i preko brata našeg i do čovjeka ko ga finansira“. Petnaest dana kasnije, pred kraj predizborne kampanje (29.09.2020. godine) Edin Gačanin komentariše političku i cjelokupnu situaciju u BiH. U Skyu piše da “SDA gubi snagu” i da je “gotova“, te da “Čampara prelazi u NiP, i ako on ode onda će i Zvizdić i „efendija“.

"On nam je važan"

Da je Tito bio dobro informisan o kadrovskim promjenama u NiP-u pokazalo se pet mjeseci kasnije. Aljoša Čampara je u februaru 2021. godine prešao u NiP. Denis Zvizdić je u NiP prešao u novembru 2021. godine, odnosno godinu nakon što je Tito u Sky porukama pisao da će Čampara i Zvizdić preći u NiP.

Edin Gačanin Tito nekoliko puta je u svojim prepiskama pominjao lidera NiP-a Elmedina Konakovića. Tako 28.02.2020. godine, oko 22,22 sati, Gačanin piše da imaju način za novac, ali im treba moć da bi ih primili i poštovali, ne samo šta mogu uz Konakovića, nego što će imati medije, tv program.

“On nam je važan” napisat će deset minuta prije ponoći 11. februara 2020. godine u Sky aplikaciji narko boss Edin Gačanin Tito.

- SDA je pri kraju. Kona je to shvatio. Ali prerano je pokazao lice. Samo mało da se strpio. Imao bi Kona više moći. Prebrzo. Nestrpljiv. Bošnjak. Greška je to. Samo da je malo sačekao. Da, on nam je važan. Ako on pristane to će nam biti veliki korak. Sjest ću sa njim lično - napisao je Edin Gačanin Tito.

EUROPOL je, podsjećamo, u shemi čiju je autentičnost potvrdio i sam ministar Elmedin Konaković, naveo da se lider NIP-a u martu 2021. godine susreo sa Edinom Gačaninom Titom. Zajedno sa Konakovićem i njegovom suprugom Dalijom u martu 2021. godine je putovao i Mahir Hodžić, također kadar NiP-a iz Novog Grada. I Hodžićevo ime nalazi se u shemi EUROPOL-a, gdje je precizno navedeno da je u Dubai “putovao zajedno” za Konakovićem.

Prema informacijama Istrage, Edin Gačanin Tito i njegov saradnik Dženis Kadrić su u Sky komunikaciji govorili kako je nužno da osnuju stranku jer “ne mogu ozbiljno sarađivati” sa SDA i Izetbegovićem. Kasnije se u komunikaciji pominje Elmedin Konaković do kojeg su Tito i drugi došli preko biznismena Gordana Memije. Nakon toga, EUROPOL je registrovao odlazak Elmedina Konakovića u Dubai. Odlazak su organizirali najbliži saradnici Edina Gačanina Tita, što je dokumentovano u Sky prepiskama.

"Memos je njegov kum"

Evo šta je Edin Gačanin napisao u aplikaciji Sky 21. aprila 2020. godine u 20 sati, 6 minuta i 53 sekunde: “Konakovića isto možemo naći, Memos je njegov kum ili obratno”.

Osim preko Memosa, kartel je ima veze sa Konakovićem i preko Mahira Hodžića, odnosno njegovog zeta koji je brat Dženisa Kadrića. Dženis Kadrić je zvanično osumnjičeni član narkokartela Edina Gačanina Tita. Bio je među specijalcima koji su 2016. godine pratili Tita. Kasnije je i on preselio u Dubai gdje je čuvao vođu kartela.