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REAKCIJE

Dženana Karup: Konakoviću, tvoju objavu sam shvatila kao prijetnju i zloupotrebu funkcije

Tek ćeš da vidiš šta je pravi obračun, dosad sam se tobom bavila usput i u rukavicama

Dženana Karup-Druško i Elmedin Konaković. Facebook - Fena

S. S.

14.7.2025

Poznata novinarka Dženana Karup-Druško na svom Facebooku je odgovorila na jučerašnje javno prozivanje novinara od strane Elmedina Konakovića i njegove prijetnje.

Reagiranje prenosimo u cijelosti:

Prvo, s obzirom da se radi o objavi na FB ne bih reagirala, ali s obzirom da su je neki mediji već objavili (kako mi poslaše), red je da odgovorim.

Drugo, Elmedin Konaković ponovo pokazuje svoje elementarno neznanje, ali ovaj put pokazuje da ne umije ni čitati. Koliko shvatam prozvana sam zbog dešavanja oko Al Jazeere. Vidjeli ste moju objavu, još uvijek je javno dostupna, ne znam šta je tu uzrokovalo ovako žestok napad i neprimjeren rječnik čovjeka koji je zvanično ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Koliko se sjećam, a dobro se sjećam, nisam spominjala nikakva imena, ali sam rekla da to nije dobra vijest i da se ja tako nečemu ne mogu radovati. A sad se sigurno se neću spuštati na nivo ministra i koristiti riječnik koji on koristi, a koji ja ne koristim ni kad razgovaram s prijateljima u kafani.

Treće, vrlo je zanimljivo društvo u koje me ministar strpa, društvo koje se preko “svojih medija“ obračunava sa njim. Ministar odlično zna da sam ja već odavno novinar samo po zvanju i da nigdje ne objavljujem tekstove, i da nemam “svoj medij“, a nije da se nije potrudio da tako bude. Očito ministar misli na moje objave na FB. Ali, može li neko ministru objasniti da društvene mreže nisu mediji, i koja je razlika između to dvoje? Usput i da mu objasni da on ovom svojom objavom nije udario samo na medijske slobode, nego i na slobode građana koji svoja mišljenja iznose na FB, što se može shvatiti kao ozbiljan pritisak na slobodu izražavanja i kritičku misao u jednom demokratskom društvu.

Četvrto, poziva ministar na “medijski obračun“. Vrlo zanimljiv odabir riječi za jednog ministra vanjskih poslova jer obračun podrazumijeva konflikt, napad, razračunavanje, diskreditaciju, eliminaciju protivnika, javni sukob, propagandu… S druge strane, na primjer, javna debata podrazumijeva argumentiranu razmjenu mišljenja, s pravilima, s ciljem razumijevanja, razjašnjavanja stavova i dolaska do zaključka.

U najkraćem: na prvo ne pristajem, jer to sigurno nije nešto u čemu bih ikad učestvovala s bilo kim, a bojim se da ovo drugo ministar i ne zna šta znači. I da mi tu nije dorastao. Peto, iz poziva baš i ne shvatih šta bi bila tema tog “medijskog obračuna“. Ali, bit će da je do mene jer nije prvi put da ja baš i ne razumijem šta je ministar htio da kaže. Al Jazeera? Šta oko toga, ako već ministar reagira direkno na moju objavu? Može li, molim vas, neko pročitati ministru šta sam tačno napisala? Da se ne “obračunavamo“, neka me nakon toga pita šta god ga zanima o medijima i profesionalnom novinarstvu s obzirom da o tome ponešto znam, sigurno više od njega i gospođe koja me nikad nije ni zanimala niti sam se s njom ikad bavila, ali, evo, odgovorit ću. Možda nešto i nauči.

Šesto. Eh, tu me ministar baš uvrijedio. Ženu za koju su nekad tvrdili da ima najveća m… u Danima, a Ivan Lovrenović je zvao kratko i jasno: Foča. Ženu koja je i ozbiljnim kriminalcima nedostajala kad su je istjerali iz novinarstva jer “jesi ti mene gazila, ali ti si gazila sve“, kako su dolazile do mene njihove poruke. Ali, eto, opet šta čovjek da radi kad ima toliko neupućenog i površnog ministra? Spreman je on na debatu sa mnom “kad god skupim hrabrost“!?

Auuuu ministre. Pa to ti je kao da si biku mahnuo, ne maramom, nego crvenim čaršafom!

Dino Konakoviću, ja sam političke utakmice igrala s puno boljim i zeznutijim igračima, i to na mjestu špica u napadu, bar zadnjih 20-ak godina. I u vrijeme kad si ti šutirao na koš – ministar koji sebi dozvoli onakav riječnik sigurno ne zaslužuje da ga persiram. I nikad se nisam povlačila. Počev od mafije koja mi je zbog mojih tekstova prijetila mrtvom glavom, policija me čuvala u više navrata, a ja nastavljala udarati još žešće. I nikad nisam izgubila. Preko obračuna s direktorom SIPA-e kome sam otvoreno najavila rat kad je postalo jasno da radi protiv države BiH i krenula u tako žestok rat da je on morao dizati policajce da me prate, pretresati kancelarije da sazna odakle mi informacije, postrojavati sumnjivce u SIPA-i i provoditi istragu o tome ko je sa mnom na vezi… dok su mi federalni policajci govorili da sam luda, da će me ubiti, a visoki zvaničici zvali iz MUP-a Srbije da me pitaju “šta se dešava“ i zašto ratujemo, a nakon mojih argumenata mi davali podršku. Zamisli, došla sam glave tom direktoru.

Ovdje neću ni govoriti o mojim regionalnim i loklanim ratovima i borbama za odbranu istine o prošlosti, agresiji na BiH, ratnim zločinima.

Ukratko, ja imam više hrabrosti u malom prstu, kad je u pitanju država i odbrana njenih vrijednosti, nego ti u svemu što radiši! Kad me već vučeš za jezik, da ti onako damski, odgovorim. S pozicije žene koja iza sebe nema nikoga, ni stranku ni funkciju ni lobije ni moć ni novac. Herojski ministre, nema šta!

Javna debata?! Kad hoćeš i gdje hoćeš! Možeš izabrati i teme. I povesti i pojačanje. Ali, onda ćemo debatirati i o presudama za agresiju na Bosnu i Hercegovinu, ulogu Hrvatske, UZP koji je provođen u Bosni i Hercegovini, sve skupa s tim “kako nas je Hrvatska branila“. Možda nešto i naučiš. Debatirat ćemo i o presudama o agresiji Srbije i tvojoj izjavi Beogradu kako ćeš ti sa njima dogovoriti granice, a znaš da su ovi “tvoji“ to kočili. Da ti objasnim šta je Drina, šta je krvava Drina Elmedine Dino Konakoviću i šta znači ta granica posijana našim kostima, i šta Srbija hoće!

Debatirat ćemo i NATO-u. Nadugo i naširoko i šta ste sve tu loše uradili, a koliko je to važno za ovu državu, a možemo i o evropskim integracijama, zamisli znam ponešto i o tome.

S obzirom da si ministar vanjskih poslova, možemo i o geopolitici, međunarodnim odnosima, američkoj politici, ruskoj, Ukrajini, Bliskom istoku, sigurnosnoj politici u Evropi, svjetskom poretku na pravu, krizi demokracije u Evropi, urušavanju vrijednosti, međunarodnom pravu… nacionalnim strategijama ukljkučujući i BiH. Nikakav problem. Samo kad budeš spreman na debatu, s argumentima.

Do tada, tvoju objavu ću shvatiti kao svojevrsnu objavu rata. Tek ćeš da vidiš šta je pravi obračun. Do sad sam se tobom bavila, usput i u rukavicama. Ali, tvoju objavu sam shvatila kao javnu prijetnju i ugrožavanje sigurnosti i mene i moje porodice. Uz vrlo ozbiljnu zloupotrebu funkcije.

# ELMEDIN KONAKOVIĆ
# DŽENANA KARUP DRUŠKO
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