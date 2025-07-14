MUP RS: Nema prijetnji, ali ostaju pojačane mjere za Dodika, Viškovića i Stevandića

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopćilo je da je sigurnosna situacija stabilna, uprkos politički turbulentnom periodu, te da nema konkretnih prijetnji po sigurnost predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, kao ni ostalih štićenih osoba.

U izvještaju se navodi da je zabilježen pad broja krivičnih djela, ali da stanje u saobraćaju i dalje izaziva zabrinutost.

Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan istakao je da će pojačane mjere sigurnosti ostati na snazi za Milorada Dodika, premijera Radovana Viškovića i predsjednika Narodne skupštine RS-a Nenada Stevandića.

- Obezbjeđenje predsjednika, i sada i ranije, uvijek je bilo u skladu s procjenom ugroženosti. Bilo da je prijetnja veća ili manja, sigurnost je uvijek potpuna, a procjene se rade svakodnevno - rekao je Karan.

Podsjećamo, Milorad Dodik je u više navrata tvrdio da mu je sigurnost ugrožena, ali sigurnosne agencije te navode nikada nisu zvanično potvrdile niti objavile detalje javnosti.