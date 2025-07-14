DF Centar stala na stranu Mandića: Osuđujemo uzurpiranje javne površine od strane Mulića i njegove firme

Klub vijećnika DF-a u OV Centar, javno osuđuje pokušaj uzurpiranja javne površine kod NPS-a, koju Hajrudin Mulić i njegova firma Centrotrans - transport robe d.d. Sarajevo pokušavaju sprovesti, a koja je eskalirala u posljednjih nekoliko dana.

- Smatramo da niti jedan pojedinac, pa ni Hajrudin Mulić, ne smije biti iznad zakona i interesa građana Centra. Pokušaj navedene kompanije i Mulića, da svoj navodni problem, sa Općinom i načelnikom, rješava nelegalnom postavljanjem barikada i transparenata na površini koja je u vlasništvu Općine grubi je nasrtaj ne samo na Općinu, već prije svega na građane.

Pozivamo ovu kompaniju da svoj problem riješe putem Suda, ako za to postoji bilo kakav pravni osnov. Također, pozivamo nadležne organe da uklone sve nelegalno postavljene objekte na navedenom prostoru i prostor vrati građanima, kao i da se ispitaju navodi da su Mulić i njegovi “zaposlenici” prijetili službenicima Općine, te ako se isti pokažu istinitim, da odmah pokrenu sve potrebne mjere kako bi se zaštitili službenici koji su radili svoj posao.

Dodatno, DF želi javno istaći da će, neovisno o političkim neslaganjima, biti na strani zakonitosti. Ovo nije borba “oštećenog” Mulića i politike općine, nego borba Mulića sa zdravim razumom - naglasili su iz DF-a.