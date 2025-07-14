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SPEKULACIJE

Nakon ostavke Miličevića: Ovo su kandidati za predsjednika SDS-a

Miličevićeva struja će podržati Ljubišu Petrovića, gradonačelnika Bijeljine

Milan Miličević. Fena

S. S.

14.7.2025

Nakon navedenog epiloga skupštinske sjednice, koja je pokazala žestoki raskol i ozbiljno narušene međuljudske odnose u vrhu najveće opozicione partije u Republici Srpskoj, na mjesto vršioca dužnosti predsjednika SDS došao je aktuelni predsjednik Glavnog odbora, Jovica Radulović.

Budući da je do održavanje opštih izbora u BiH ostalo nešto više od godinu dana, ostavkom Miličevića na čelnu funkciju u SDS ostalo je otvoreno pitanje ko će preuzeti njegovu dužnost u punom kapacitetu?

Izvori Srpskainfo iz vrha SDS tvrde da je nakon jučerašnje sjednice Skupštine SDS, koja je pokazala velike podjele u partijskom rukovodstvu, knjiga, najvjerovatnije, spala "na dva slova".

- Nakon jučerašnje skupštine i brojnih optužbi da 'rastura' SDS, teško je očekivati da bi se načelnik Istočne Ilidže Marinko Božović mogao kandidovati za predsjednika SDS na Izbornoj skupštini koja bi trebalo da se održi u narednih nekoliko mjeseci. Mnogo je izvjesnije da bi za čelnu funkciju kandidaturu mogao da istakne Darko Babalj - tvrde izvori spomenutog portala.

Na drugoj strani, dodaju oni, stranačka struja koja je podržavala Miličevića najvjerovatnije će, kako tvrde, podržati kandidaturu gradonačelnika Bijeljine, Ljubiše Petrovića, za preuzimanje rukovođenja SDS-om.

- Postoji i opcija da Milan Miličević povuče odluku o neopozivoj ostavci i da se kandiduje za novi mandat, ali ako do toga ne dođe Petrović je najozbiljniji kandidat Miličevićeve "struje" za preuzimanje čelne pozicije u SDS - tvrde njihov izvori.  

# SDS
# MILAN MILIČEVIĆ
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