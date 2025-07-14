Sutra se navršava 20. godišnjica upisivanja Starog mosta na UNESCO-ovu listu

Mostar u ovom mjesecu obilježava značajne godišnjice svoje kulture i historijskog naslijeđa. Stari most je obnovljen 23. jula 2004. godine, što je predstavljalo novu nadu za građane Mostara. U Durbanu, Južnoafričkoj Republici, Stari most i područje oko mosta 15. jula 2005. godine, na prvu godišnjicu obnove, upisan je na UNESCO listu svjetske kulturne zaštićene baštine, što je pozicioniralo Mostar na trajnu mapu svjetskog naslijeđa čovječanstva i grada koji nije odustao da valorizira vrijednosti mira i kulture bogatog naslijeđa. UNESCO je jasno označio Stari most i Mostar kao svjetsko kulturno naslijeđe, piše Mostarski.ba.

Nakon što su Stari most i građani – vječiti zaljubljenici u simbol Mostara – prošli golgotu i teška historijska vremena, Most je postao nada i ulaznica za bolju i svjetliju budućnost Mostara. Bio je to trenutak ne samo obnove građevine, već duha i ponovno mogućeg života u Mostaru.

Imenovanjem UNESCO-ovog ekspertnog tima 1998. godine, koji će pratiti proces obnove Starog mosta i starog grada Mostara, bio je zagarantiran upis ovog projekta na UNESCO-vu listu. U tom periodu Most je obnovljen novcem Svjetske banke kao partnera grada i zemalja donatora 2004. godine, a već sljedeće godine upisan je na listu svjetske baštine. Dana 30. jula 1998. godine, „Zajednički apel za globalno partnerstvo“ postaje naziv zajedničkog projekta Grada Mostara, UNESCO-a i Svjetske banke.

Prvi put u historiji, upravo na obnovi Starog mosta, stvoreno je globalno partnerstvo za obnovu jednog objekta arhitektonske baštine. Glavni stubovi globalnog partnerstva za obnovu Starog mosta bili su: UNESCO, Grad Mostar i Svjetska banka. U projekt su bile uključene brojne države: Italija, Nizozemska, Turska, Francuska, Luksemburg, Hrvatska, te Banka za razvoj Vijeća Evrope, kao i mnoge organizacije: IRCICA, Aga Khan Trust for Culture, World Monuments Fund – New York, te brojni drugi. Time se započela realizacija ideje da obnova Starog mosta postane tačka oko koje će početi prvi koraci saradnje među zemljama bivše Jugoslavije i njihove saradnje sa svijetom.

Zajednička izjava

U zajedničkoj izjavi za medije u Parizu, Grad Mostar, UNESCO i Svjetska banka obavijestili su javnost da su potpisali zajedničku izjavu vezanu za globalno partnerstvo u ponovnoj izgradnji Starog mosta. Stari most, sa historijskom težinom, bio je i ostat će simbol multikulturalne prošlosti grada Mostara.

Apel su potpisali gradonačelnik Mostara Safet Oručević, direktor Svjetske banke James D. Wolfensohn i direktor UNESCO-a Federico Mayor. Upravo tadašnje rukovodstvo Grada Mostara, predvođeno gradonačelnikom Oručevićem, igralo je ključnu ulogu u pokretanju, organizaciji i uspostavljanju međunarodne podrške i partnerstava koji su omogućili realizaciju obnove. Takva uloga ostaje zabilježena kao temeljna u iniciranju i vođenju procesa koji je preobrazio Mostar i vratio ga na svjetsku mapu.

Dana 5. oktobra 1998. godine, međunarodni ekspertni tim učestvuje u obnovi Starog mosta – što je bila garancija da će se ispuniti svi uslovi za upis mosta u svjetsku baštinu. Tokom svoje posjete Mostaru i Starom mostu, generalni direktor UNESCO-a, Federico Mayor, objavio je informaciju da je UNESCO imenovao međunarodni ekspertni tim za obnovu Starog mosta u Mostaru. U tom znaku, pored ostataka Starog mosta, stavljeni su potpisi na sporazum o zajedničkoj obnovi kulturnog naslijeđa grada Mostara. Preciznije, potpisan je Memorandum o razumijevanju između Grada Mostara i UNESCO-a, u vezi s predstojećom izgradnjom Starog mosta i historijske jezgre grada.

Ceremonija potpisivanja Sporazuma o obnovi održana je u junu 1999. godine, pored ruševina Starog mosta. Sporazum su potpisali: Federico Mayor Zaragoza (direktor UNESCO-a), rukovodstvo Mostara Safet Oručević i Ivan Prskalo.

Federico Mayor Zaragoza bio je ključna figura u projektu obnove Starog mosta u Mostaru. Kao generalni direktor UNESCO-a od 1987. do 1999. godine, on je 29. novembra 1998. potpisao sporazum u Mostaru kojim je UNESCO formalno započeo saradnju na obnovi Starog mosta, zajedno s gradskom vlasti i tehnološkim ekspertima.

Ovaj čin predstavljao je značajan trenutak – most je bio srušen 9. novembra 1993. godine, a njegovu rekonstrukciju podržali su UNESCO, lokalna uprava Mostara, te zemlje poput Italije, Nizozemske, Francuske, Turske i Hrvatske. Mayor Zaragoza je ovom prilikom utvrdio UNESCO-ovu posvećenost autentičnoj obnovi mosta – koristeći iste materijale i tehnike iz 16. vijeka, kako bi Stari most ostao simbol međukulturnog dijaloga i pomirenja.

Obnova Starog mosta pod okriljem UNESCO-a povezala je kulturnu baštinu Mostara sa univerzalnim vrijednostima mira i tolerancije. Most je postao moćan simbol očuvanja zajedništva – ne samo za stanovnike Mostara, već i za cijelu međunarodnu zajednicu.

Mayor je istakao značaj projekta i podsjetio da je za obnovu izdvojeno 15,5 miliona američkih dolara, uz dodatni kredit od 4 miliona dolara iz sredstava Svjetske banke. On je lično predvodio diplomatske napore UNESCO-a protiv zaborava i uništavanja kulturne baštine Mostara. Time je pokazano da UNESCO ne samo da nadgleda projekte obnove, već i aktivno učestvuje u osiguravanju finansijske, političke i tehničke podrške, kao i razvoja lokalnih kapaciteta i infrastrukture.

Simbol pomirenja

Time je ostvarena saradnja i međudržavna podrška – uključujući Svjetsku banku, Italiju, Tursku, Holandiju, Hrvatsku i lokalnu vlast. Projekat obnove započeo je sa obiljem međunarodnih stručnjaka i pod strogim nadzorom UNESCO-a, tako da je rekonstrukcija koristila izvorne materijale i tehnike iz 16. stoljeća.

Kamen tenelija, izvorno pronađen u kamenolomu Mukoša, obrađivan je ručno i pažljivo, s posebno oblikovanim slojem od 3 cm za fino prilagođavanje. U projektu je primijenjeno ukupno 1088 blokova kamena. UNESCO je, zajedno sa Svjetskom bankom i međunarodnim donatorima, osigurao da se upotrijebi autentična tehnologija – uz samo diskretne moderne nadgradnje, poput skrivenih čeličnih veza, ali je zadržan vizuelni i tehnički identitet originalnog objekta.

Obnova nije bila samo građevinski poduhvat: ona je simbol pomirenja, međunarodne saradnje i multikulturalnosti koja ima svjetski značaj. Mostar danas s ponosom čuva tu baštinu.

I ove godine, Grad Mostar dostojanstveno obilježava značajne godišnjice obnove i UNESCO priznanja. Manifestacije se održavaju pod pokroviteljstvom Grada Mostara, a svečanostima predsjedava prof. dr. Đani Rahimić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara. Ove godišnjice nisu samo spomen na jedan projekat, već i podsjetnik na to da se iz ruševina može stvoriti nada, da kulturno naslijeđe ima moć da liječi, i da Mostar zaslužuje mjesto među svjetskim simbolima dijaloga i mira.