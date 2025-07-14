Ambasador Delmas organizirao prijem u Sarajevu povodom Dana pada Bastilje

Ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini Fransoa Delmas bio je domaćin brojnim ličnostima iz raznih oblasti javnog života iz Bosne i Hercegovine te međunarodnim zvanicama na prijemu u Sarajevu, u povodu Nacionalnog praznika Francuske.

U prigodnom govoru podsjetio je da 14. jula Francuska slavi jedinstvo na vrijednostima revolucije iz 1789. godine - sloboda, jednakost i bratstvo. Te vrijednosti ih, kako je kazao, određuju i inspirišu njihovo djelovanje u prošlosti i sadašnjosti.

Podsjetio je na riječi predsjednika Republike Francuske Emanuela Makrona, u povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici. U poruci koju je tada pročitao francuski ministar Benjamin Hadad, Makron poziva na istinu, pravdu i hrabrost. Hrabrost za svakodnevnu i neumornu izgradnju mira, povjerenja i zajedničku budućnost u ujedinjenoj i udruženoj Evropi.

- Ta Evropska unija, čiji moto odgovara vama, ujedinjena u raznolikosti, uspjela je vratiti povjerenje među svojim narodima, nazvati zločine njihovim imenom, bez obzira na žrtve i krivce i odbaciti govor mržnje i njihovu relativizaciju. Ta Evropa prava poštuje narode, ali ih ne redukuje na pojedince njihove slobode, njihova prava, pa prema tome i njihove odgovornosti. U toj Evropi je pogodna sredina za civilno društvo, medije, slobodu izražavanja, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. To je ta Evropa u kojoj Bosna i Hercegovina, jugoistočna Evropa i druge zemlje imaju svoje mjesto, ako žele. Možete računati na našu podršku - naglasio je.

Delmas je istaknuo brojna univerzitetska i partnerstva u oblasti kulture posebno zahvaljujući Fracuskom institutu u Sarajevu i njegovim uredima u Banjoj Luci i Mostaru, koji su organizirali brojne događaje širom BiH. Naglašava i rad na jačanju ekonomskih veza BiH i Francuske, ali i podcrtava da je za francuske investitore nema jačeg signala od stvarnih rezultata na evropskom putu.

- Ipak su očekivane reforme jedini način za ubrzanje evropskog puta. To bi bio odgovor na prijateljski gest, povjerenje i ohrabrenje koje je EU pokazala prije 16 mjeseci, kad je odlučila da otvori pregovore o pristupanju, bez ispunjenih kriterija - kazao je.

Podsjetio je i na to da se ove godine obilježava 30 godina Dejtonsko-pariškog mirovnog sporazuma, "30 godina mira, bez sumnje nesavršenog, ali koji treba čuvati".

- Zato taj međunarodni sporazum, potpisan u Parizu, nameće poštovanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine i njenu političku nezavisnost. A ja potvrđujem angažman Francuske za jedinstvo, teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. U želji da sumiramo rezultate i gledamo u budućnost Ambasada i Francuski institut organizirat će, u septembru u Sarajevu i Banjoj Luci, zajedno sa domaćim festivalima i institucijama dijaloge o Evropi. Razgovarat će se o povjerenju, uslovu za trajni mir, evropskoj budućnosti te o mladima. To je evropska budućnost koju želimo zajednički graditi u slobodi, jednakosti i bratstvu - naglasio je.

Večerašnji prijem u povodu obilježavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske održan je u francuskoj rezidenciji, a prisustvovale su brojne bh. ličnosti iz raznih oblasti javnog života, kao i članovi diplomatskog kora i međunarodni zvaničnici.