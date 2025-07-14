Nestvarni prizori s hercegovačkih svatova: Pogledajte čime su krenuli po mladu

Kako saznaje Dnevno.hr , mladoženja se bavi prijevozom i špedicijom, a među njegovim prijateljima i rodbinom ima još onih koji rade u istoj branši. Upravo zato je odlučeno da ovaj važan dan bude obilježen na način koji najbolje odražava njegov svakodnevni život i posao.

Na društvenim mrežama danima se dijeli snimak nesvakidašnjih svatova iz Širokog Brijega. Umjesto uobičajene kolone automobila, mladoženja je po svoju izabranicu krenuo – kamionom.

Kolona kamiona, ukrašenih u svatovskom duhu, privukla je pažnju svih koji su ih sreli na putu, ali i hiljada korisnika TikToka i drugih društvenih mreža. Snimci ove neobične povorke brzo su postali viralni, uz komentare da su ovo "tipični hercegovački svatovi, ali s dozom originalnosti".

Inače, u Hercegovini je uobičajeno da se po mladu ide u koloni automobila, osim u slučajevima kada mladoženja i mlada žive vrlo blizu. Ipak, ovi svatovi su otišli korak dalje, pa su po mladu krenuli s kamionima.