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HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Nestvarni prizori s hercegovačkih svatova: Pogledajte čime su krenuli po mladu

Snimci ove neobične povorke brzo su postali viralni, uz komentare da su ovo "tipični hercegovački svatovi, ali s dozom originalnosti"

Kamionom na svadbu. TikTok

M. Až.

14.7.2025

Na društvenim mrežama danima se dijeli snimak nesvakidašnjih svatova iz Širokog Brijega. Umjesto uobičajene kolone automobila, mladoženja je po svoju izabranicu krenuo – kamionom.

Kako saznaje Dnevno.hr, mladoženja se bavi prijevozom i špedicijom, a među njegovim prijateljima i rodbinom ima još onih koji rade u istoj branši. Upravo zato je odlučeno da ovaj važan dan bude obilježen na način koji najbolje odražava njegov svakodnevni život i posao.

Kolona kamiona, ukrašenih u svatovskom duhu, privukla je pažnju svih koji su ih sreli na putu, ali i hiljada korisnika TikToka i drugih društvenih mreža. Snimci ove neobične povorke brzo su postali viralni, uz komentare da su ovo "tipični hercegovački svatovi, ali s dozom originalnosti".

Inače, u Hercegovini je uobičajeno da se po mladu ide u koloni automobila, osim u slučajevima kada mladoženja i mlada žive vrlo blizu. Ipak, ovi svatovi su otišli korak dalje, pa su po mladu krenuli s kamionima.

# HERCEGOVINA
# ŠIROKI BRIJEG
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