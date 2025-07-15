Stanje na putevima u BiH: Kolovoz vlažan, vozite oprezno

Zbog kiše koja je padala tokom noći i jutra kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan.

- Savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Sezona je godišnjih odmora tako da i danas očekujemo pojačan promet vozila, posebno na cestama prema jugu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase - kažu iz BIHAMK-a jutros.

Radovi na cesti

Radovi su aktuelni na dionicama autocesta Podlugovi-Sarajevo sjever i Doboj-Banja Luka, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Kladanj-Vlasenica, Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne ceste Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup), kažu iz BIHAMK-a.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 15 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zbog održavanja sportske manifestacije, danas će u vremenu od 07:30 do ponoći doći do obustave saobraćaja u blizini graničnog prijelaza Bosanski Novi. Za vrijeme obustave saobraćaja do graničnog prijelaza koristit će se alternativne ulice (ulice Dositeja Obradovića i Dobrile Grubor).

Napominjemo da su čekanja na graničnim prijelazima podložna čestim izmjenama, poručuju. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na web stranici bihamk.ba.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).