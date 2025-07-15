Skupština KS danas o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće "Djevojačke vode"

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo danas će na sjednici razmatrati Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“, a elaborat zaštite izvorišta dostavila je Općina Novi Grad Sarajevo.

Prema tom elaboratu, izvorište vode za piće “Djevojačke vode” nalazi se na području općine Novi Grad Sarajevo (većim dijelom) i na području općine Ilidža. Ukupna površina prostornog obuhvata zona sanitarne zaštite Izvorišta iznosi cca 286.408 m2.

Izvorište podrazumijeva izvorišta podzemne vode u kraškim akviferima Zaklopiti do, Djevojačke vode, Demin do (teritorija Općine Novi Grad Sarajevo) i Lovačka kuća (teritorija Općine Ilidža), a koja čine jedinstven sistem vodosnabdijevanja.

Po Zakonu o vodama propisano je da područje na kojem se nalazi izvorište vode koje se po količini i kvalitetu može koristiti ili se koristi za javno vodosnabdijevanje mora biti zaštićeno od zagađenja i drugih nepovoljnih uticaja na zdravstvenu ispravnost vode ili izdašnost izvorišta.

S obzirom da odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području grada i vangradskih općina donosi Skupština, stoga je pripremljen Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“.

Operator, KJKP Vodovod i kanalizacija, dužan je, pored ostalog, da na adekvatan način obilježi Jedinstvenu zonu sanitarne zaštite Izvorišta.

Pred zastupnicima danas je i Nacrt Zakona o sportu ali i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, kao i Prijedlog Odluke o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju.

Kako je najavljeno, na dnevnom redu sjednice je i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju po skraćenom postupku, te Prijedlog Odluke o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2025. godinu.

Bit će razmatran i Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju.

Na dnevnom redu je i nekoliko izvještaja kao što je Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2023.godine, sa osvrtom na problematiku osiguranja alternativnog smještaja - privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2024. godinu.