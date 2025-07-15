Lakić danas u Širokom Brijegu na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o gasu FBiH

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić danas će boraviti u Širokom Brijegu na još jednoj u nizu javnih rasprava o Nacrtu zakona o gasu Federacije Bosne i Hercegovine.

- Iznimno nam je drago što su dosadašnje rasprave bile prilika da stručne osobe, akademska zajednica, parlamentarci, ali i niži nivoi vlasti, kantonalne, općinske i gradske vlasti daju svoje sugestije, prijedloge i razmišljanja što je vrlo bitno jer je ovo zakon koji treba regulisati distribuciju plina na nivou lokalnih zajednica, odnosno kantona - kazao je Lakić dodavši da u Širokom Brijegu očekuje još jednu uspješnu raspravu.

Nakon javne rasprave, planirana je prezentacija „Infrastrukturni projekti i reforma BH Gasa“, tokom koje će biti predstavljeni konkretni planovi i projekti iz oblasti gasne infrastrukture – uključujući gasne interkonekcije i nove pravce snabdijevanja prirodnim gasom, najavljeno je iz Kabineta ministra Lakića.