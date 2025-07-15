Udruženje Pomozi.ba pokrenulo kampanju za kupovinu kuće za pet palestinskih porodica koje su trenutno smještene u kampu Salakovac

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za kupovinu kuće za pet palestinskih porodica koje trenutno borave u izbjegličkom kampu Salakovac. Pozivom na broj 17047 donirate 2 KM i direktno pomažete da ove porodice dobiju siguran dom.

Broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

Povratak u BiH

Porodice El Baravi (Barawi) i Rajab, koje broje 19 članova, trenutno žive u izuzetno teškim uslovima. Među njima je i Sutka El Baravi, Bosanka, koja se još 1980-ih godina udala za Palestinca Samira – studenta u BiH.

Početkom devedesetih preselili su u Palestinu, ali kada su počela stradanja, morali su izbjeglištvom spasiti živote i vratiti se u Bosnu i Hercegovinu.

- Odmah po dolasku, nisu tražili mnogo – samo mašinu kako bi mogli raditi. Vrijedni, dostojanstveni i skromni, nikada nisu navikli živjeti od tuđe pomoći. Danas, njihova najveća želja je krov nad glavom. Kuća koju žele kupiti košta 130.000 KM – za njih nedostižan iznos. Ali za nas, zajedno, ostvariv cilj. U kući bi živjelo pet porodica.

Bosanci i Hercegovci najbolje znaju kako je biti izbjeglica, kako je kad ti se dom sruši, a sigurnost izgubi. Znamo koliko boli kada ti stradaju najmiliji – djeca, majke, očevi – koji nisu krivi za ratove, ali ih svejedno trpe.

Zato vas pozivamo – pomozimo ovim porodicama da u BiH izgrade novi dom. Dom pun mira, topline i nade. Pokažimo im da nisu sami - poručuju iz Udruženja.

Osim poziva na broj 17047, donacije za ove palestinske porodice su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/dom-za-palestinske-porodice ili standardnih bankovnih računa Pomozi.ba organizacije.

Računi za uplate:

PayPal:

[email protected]

(Za palestinske porodice)

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Za palestinske porodice

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oesterreich

Name: POMOZI.BA - ÖSTERREICH

Verwendungszweck: Za palestinske porodice

Za uplate iz Nizozemske i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Za palestinske porodice.