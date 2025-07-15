Pozder i Marić o razvoju turizma u Kreševu: Tradicija, zanati i naslijeđe kao ključni resursi

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder posjetila je Općinu Kreševo gdje je razgovarala s načelnikom Borisom Marićem o mogućnostima održivog razvoja ove lokalne zajednice, a posebno kroz valorizaciju bogatog kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, te saradnje na zaštiti okoliša.

Načelnik Marić izrazio je zahvalnost Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na brzoj reakciji i pomoći nakon poplava. Najavio je da ovih dana započinje realizacija projekta sanacije u naselju Vranci putem interventnih sredstava, a na osnovu zaključka o potrebi hitne sanacije okolišne i komunalne infrastrukture u ugroženim općinama i gradovima u Federaciji BiH nakon poplava kojeg je predložilo Ministarstvo, a Vlada Federacije BiH usvojila. Tim zaključkom je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH zadužen da osigura interventna financijska sredstva, saopšteno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

Najviše nacionalnih spomenika

Kreševo ima bogatu historiju, općina je sa najviše nacionalnih spomenika po glavi stanovnika u Bosni i Hercegovini. Takvo naslijeđe predstavlja snažan temelj za razvoj specifičnih oblika turizma, što je bila i ključna tema razgovora.

Ministrica Pozder naglasila je značaj usmjerenja lokalnih zajednica ka održivom turizmu, ističući da Kreševo ima izuzetne potencijale.

-Kreševo je primjer sredine u kojoj se mogu razvijati specifični oblici turizma, poput vjerskog turizma, promocije tradicionalnih zanata i bogate gastro ponude. Važno je da takve sredine prepoznaju svoj potencijal i u saradnji sa višim razinama vlasti grade održive modele razvoja, kazala je ministrica Pozder.

Prepoznatljivo turističko odredište

Načelnik Marić istaknuo je da je opredjeljenje Općine usmjereno ka turizmu.

-Naš cilj je da Kreševo postane prepoznatljivo turističko odredište. Imamo dugu tradiciju starih zanata, od kovača i potkivanja jaja do tetoviranja. Vjerujemo da uz podršku viših razina vlasti možemo realizirati projekte koji će ovu sredinu pozicionirati na turističkoj mapi BiH, kazao je načelnik Marić.

Bogata kulturna riznica

Federalna ministrica je u pratnji načelnika posjetila Franjevački muzej u Kreševu koji čuva bogatu kulturnu riznicu, kao i novoosnovani Ured za turizam.

-Posebnu pozornost privuklo je i selo Vranci, koje je nedavno proglašeno jednim od najljepših sela u Bosni i Hercegovini. Na području ove lokalne zajednice su i drugi atraktivni lokaliteti poput sela Hobiton, te Stari grad na lokaciji Bedem, gdje postoji potencijal za buduća arheološka istraživanja i razvoj turizma, navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva okoliša i turizma.