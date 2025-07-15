Hrvoje Čabrajić, šef POSKOK-a, za "Avaz": Potvrđena prva optužnica, imamo 500 predmeta

Nakon što je prošle sedmice dostavljena, jučer je potvrđena prva optužnica Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala (POSKOK) Federalnog tužilaštva.

Radi se o predmetu protiv više osoba, optuženih za organizirani kriminal, koju je potvrdio Posebni odjel za postupanje po krivičnim djelima korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda FBiH.

Dva mjeseca

Potvrdio je to "Avazu" Hrvoje Čabrajić, šef Odjela, kojem predmeti iz kantonalnih tužilaštava i s drugih adresa konstantno pristižu. Prva optužnica podignuta je samo dva mjeseca od početka rada POSKOK-a, koji još nije popunio planirane kapacitete.

- Predmeti konstantno pristižu, već imamo više od 500 predmeta, što je iznad početnih projekcija koje su iznosile oko 350. Bio bih sretan da to ostane na ovom broju, ali neće, jer ne radi se samo o predmetima iz kantonalnih tužiteljstava. Bilo je nešto prijava koje su stigle direktno na Odjel, ali i predmeta koji su u posljednja dva mjeseca stizali kantonalnim tužiteljstvima, pa je procijenjeno da su u našoj nadležnosti – kazao nam je Čabrajić.

On dodaje da su preuzeti predmeti u različitim fazama, od početne do onih u kojima su već izvršene određene provjere. Na naš upit Čabrajić nam je kazao da predmet protiv Osmana Mehmedagića, Ranka Debevca i Milisava Pijuka, u kojem se Sud BiH proglasio nenadležnim i najavio njegovo prosljeđivanje Posebnom odjelu za postupanje po krivičnim djelima korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda FBiH, još nije stigao u Poseban odjel Federalnog tužilaštva. Razlog je, kako saznajemo, žalba Tužilaštva BiH na takvu odluku Suda.

Veliki broj

Inače, POSKOK još nije popunjen.

- Kada je riječ o propratnom osoblju, to je po planiranoj sistematizaciji popunjeno. Imamo šest tužitelja, jedna tužiteljica čeka početak rada Odjela za provjere pri VSTV-u da bi stupila na dužnost, a dvije pozicije su još upražnjene. Radi se o pozicijama koje su predviđene sistematizacijom, a hoće li to biti dovoljno za ovaj broj predmeta, vidjet ćemo. Čini mi se da je ovo veliki broj predmeta za Odjel i možda bi se u narednom periodu trebalo razmisliti o zakonskim izmjenama i eventualno reduciranju nadležnosti Odjela na bitnije stvari – kaže Čabrajić.

"Radna temperatura"

Razumije očekivanja javnosti od institucije formirane upravo zbog efikasnije borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije, ali podsjeća da je Odjeljenje još u fazi formiranja i jačanja i bit će potrebno vrijeme da dostigne "radnu temperaturu".

- Postoji volja, ljudi su opredijeljeni i stalno ponavljam da ćemo pokušati što prije imati rezultate. Pokušavamo raditi na značajnijim predmetima iz kojih što prije možemo izvući elemente za optužnice. Da na neki način pokušamo imati prve rezultate u smislu svrhe zbog koje smo i osnovani. U ovo sam ušao s dobrom željom, voljom i nadom, ali u svakom poslu nailazite na limitirajuće faktore u sistemu koji postavljaju granice – ističe Čabrajić.