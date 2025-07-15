Osmica izgubio živce na suđenju jer ga se profesori i studenti Američkog univerziteta ne sjećaju

Profesori, predavači i studenti Američkog univerziteta u BiH ne mogu potvrditi niti se sjetiti da je optuženi bivši direktor OSA-e Osman Mehmedagić Osmica studirao na ovoj visokoškolskoj ustanovi.

U Sudu BiH jutros je nastavljeno suđenje bivšem direktoru OSA-e za zloupotrebu položaja u aferi Diploma. Tužilaštvo tvrdi da je Osmica personalni dosje o obrazovanju proglasio tajnim kako se ne bi otkrilo da nema diplomu Američkog univerziteta.

Saslušan predavač

Svjedok Asim Jusić, inače advokat, radio je od 2009. do 2012. godine na Američkom univezitetu. No, kako je jutros rekao u sudnici, ne sjeća se niti može potvrditi da je imao studenta s imenom i prezimenom Osman Mehmedagić. Jusić je bio predavač međunarodno poslovnog prava.

Na pitanje tužiteljice Sanje Ljuboje-Romić da li je predavao Mehmedagiću, svjedok je rekao:

-Ne mogu se sjetiti da sam imao studenta s takvim imenom.

Svjedok je potvrdio da je u to vrijeme, u periodu 2011. godine, dekan AUBiH bio Selmo Cikotić (SDA).

Kako javlja Raport u izvještaju sa današnjeg ročišta, ni profesorica Lejla Miler, koja je radila na Američkom univerzitetu ne sjeća se optuženog Mehmedagića. Potvrdila je da se slabo sjeća imena studenata i da je imala ljetni i jeseni semestar.

-Da li se sjećate da li ste predavali optuženom Mehmedagiću- glasilo je pitanje tužiteljice.

- Ne sjećam se, mislim da nisam. Ne sjećam se tako starijih studenata. Osim toga, predavanja su bila pismena. Prošlo je 16 godina.

Studentica koja je studirala od 2009. do 2012. godine, a čiju objavu identiteta i snimka s ročišta je zabranio sud na njen zahtjev kazala je jutros kao i profesori i predavači.

Studirala je i dobila diplomu studenta međunarodnog prava i diplomatije, ali se ni ona ne sjeća studenta Osmice.

Tada nisam bio sijed

Nije mogla potvrditi da je studirao na AUBiH u generaciji studenata kojih je, kako je rekla, koliko se sjeća bilo preko 50.

Na direktno pitanje da li studirao Mehmedagić, odgovorila je:

- Ne mogu to potvditi, ne znam stvarno.

Tužiteljicu je zanimala struktura studenata, jesu li bili mlađi ili stariji.

- Svi smo bili iste dobi, rekla je.

Na to je u sudnici reagirao i optuženi Mehmedagić koji se rijetko obraća i bilo šta komentira.

- To je bilo prije 16 godina. Tada bi izgledao dosta mlađe i tada nisam bio sijed. Ovo je smiješno, rekao je.

Sutkinja je rekla, s obzirom na to da nije ustao ustao dok se obraćao Sudu, da li je to njegova konstatacija, na što je odgovorio potvrdno.

- Slijedeći put ustanite kada nešto želite da kažete- rekla je sutkinja.