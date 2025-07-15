Pet država EU protivi se novom trgovinskom sporazumu s Ukrajinom

Rumunija, Poljska, Mađarska, Slovačka i Bugarska su u utorak izrazile protivljenje predloženom revidiranom trgovinskom sporazumu između Evropske unije i Ukrajine, navodeći zabrinutost zbog potencijalne destabilizacije poljoprivrednih tržišta EU.

Pitanje je pokrenuto tokom sastanka ministara poljoprivrede EU 14. jula, prema diplomatskim izvorima.

Zona slobodne trgovine

Novi trgovinski sporazum trebao bi zamijeniti bezvizni trgovinski režim s Ukrajinom koji je istekao početkom juna i zasnovan je na Dubokoj i sveobuhvatnoj zoni slobodne trgovine (DCFTA) uspostavljenoj 2016. godine.

Revidirani sporazum slijedi nakon isteka Autonomnih trgovinskih mjera (ATM), koje su ukrajinskim izvoznicima od početka rata omogućavale preferencijalni pristup tržištima EU.

- Pet zemalja – Poljska, Slovačka, Mađarska, Bugarska i Rumunija – pokrenule su pitanje novih trgovinskih uslova s Ukrajinom. Uvjerene su da bi predloženi amandmani na DCFTA mogli destabilizirati evropska tržišta - rekao je diplomatski izvor.

Komesar EU za poljoprivredu Kristof (Christophe) Hansen potvrdio je da je revidirani trgovinski sporazum razmatran na sastanku u Briselu, na zahtjev grupe država članica.

Revizija sporazuma

Imali smo otvorenu diskusiju o ažuriranom sporazumu s Ukrajinom. Predstavio sam činjenice vezane za sporazum i naglasio da je to u najboljem interesu naših poljoprivrednika - rekao je Hansen.

Hansen je također napomenuo da je revizija sporazuma iz 2016. trebala biti obavljena 2021. godine, ali je odgođena zbog potpune ruske invazije na Ukrajinu.

Uprkos tome što je komisija završila pregovore s Kijevom 30. juna, pet dotičnih zemalja nastavlja insistirati na promjenama predloženih amandmana.

Njihova glavna briga je potencijalni priliv jeftinijih ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda na tržište EU, za koje se boje da bi mogli naštetiti domaćim proizvođačima.