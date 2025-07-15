U maju u FBiH rođeno 1.150 beba, negativan prirodni priraštaj u devet kantona

U Federaciji BiH u maju 2025. godine je rođeno 1.150 beba, a umrlo je 1.668 stanovnika, što znači da prirodni priraštaj iznosi - 518, a da je vitalni indeks 69.

Prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, u istom mjesecu ove godine zaključeno je 839 brakova, dok su evidentirana 83 razvoda.

Negativan prirodni priraštaj je zabilježen u devet kantona u Federaciji BiH, osim u Zapadnohercegovačkom.

U periodu januar - april 2025. godine u FBiH rođeno je 4.429 beba, a umrlo je 6.906 stanovnika. Zaključenih brakova, u tom periodu, je 2.182, a razvoda je bilo 520.

U 2024. godini u Federaciji BiH je rođeno ukupno 15.375 djece, dok je u istom periodu umrlo 20.195 osoba, tako da je prirodni priraštaj stanovništva u toj godini bio minus 4.820.