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UKOP U KAMIČANIMA

Posmrtni ostaci sedam žrtava Prijedora spremni za kolektivnu dženazu: Konačan smiraj za braću Semira i Edina

Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine jeste Čelić (Aziza) Semir koji je imao 24 godine kada je ubijen

Memorijalni centar Kamičani. Memorijalni centar Kamičani

A. O.

15.7.2025

Posmrtni ostaci sedam žrtava Prijedora spremni su za ukop nakon kolektivne dženaze koja će se 20. jula ove godine klanjati u Memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu.

Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 1992. godine na području Kozarca, Hambarina, Rizvanovića i u Prijedoru, a njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1998. odnosno 2024. godine na lokalitetima Donja Dragotinja, Pašinac, Volarić i Hušići.

Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine jeste Čelić (Aziza) Semir koji je imao 24 godine kada je ubijen. On je 1968. godine rođen u Prijedoru gdje je i nestao u avgustu 1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 32 godine nakon njegove smrti odnosno prošle godine, a kada je na lokalitetu Donja Dragotinja, Grbići kod Prijedora otkrivena masovna grobnica.

On će ove godine biti ukopan zajedno sa svojim godinu dana starijim bratom Edinom koji je također ubijen u avgustu 1992. godine. Posmrtni ostaci dvojice mladića pronađeni su u istoj masovnoj grobnici u aprilu 2024. godine.

Najstarija žrtva koja će biti ukopana ove godine jeste Bajrektarević (Hasan) Kasim koji je imao 70 godina u času smrti. On je ubijen u Prijedoru, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani na lokalitetu Pašinac, Prijedor 1998. godine.

Žrtve koje će ove godine biti ukopane:

-Sušić ( Meho ) Ismet, rođen 1931. godine u Kozaruši kod Prijedora;

-Čelić ( Aziz ) Edin, rođen 1967. godine u Zagrebu;

-Čelić ( Aziz ) Semir, rođen 1968. godine u Hambarine – Prijedor;

-Čikotić ( Mehmed ) Mehemed, rođen 1960.god. Hambarine – Prijedor;

-Zečić ( Idriz ) Mirsad, rođen 1967. godine u Prijedoru;

-Bajrektarević ( Hasan ) Kasim, rođen 1922.godine Kamičani – Kozarac;

-Alagić ( Islam ) Omer, rođen 1930.god. Rizvanovići – Prijedor.

Ove žrtve će se ukopati u različitim mezarjima nakon klanjanja dženaze, a u skladu sa željama njihovih porodica. U Kamičanima će biti ukopani Sušić Ismet i Bajrektarević Kasim, u Šehidskom mezarju Hambarine će se ukopati Čelić Edin, Čelić Semir i Čikotić Mehmed dok će u Šehidskom mezarju Bišćani biti ukopan Alagić Omer. U Šehidskom mezarju Skela konačan smiraj će naći Zečić Mirsad.

Ispraćaj tabuta

Ispraćaj tabuta sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava Prijedora biće ispraćeni 19.7.2025. godine iz Identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom Mostu. Tužna kolona sa posmrtnim ostacima žrtava krenut će u 11 sati će se potom na Trgu ljiljana u Sanskom Mostu zaustaviti u 11:30 sati, a potom u Ključu u 12:30 sati.

Zaustavljanje Bosanskom Petrovcu je planirano ispred zgrade Općine u 14 sati dok je dolazak u Bihać planiran u 15:30. Kolona će se zaustaviti na Gradskom mostu gdje će se intonirati himna i žrtvama odati počast. U Bosanskoj Krupi dolazak kolone je planiran za 17 sati te će se zaustaviti na Gradskom mostu kao i u Bosanskoj Otoci, u 17:40 sati. Naredno zaustavljanje će biti u Bosanskom Novom kod džamije u Blagaj Rijeci u 18:30, u Prijedoru, ispred Čaršijske džamije, u 19:15.

Tužna kolona će pristići u Memorijalni centar Kamičani u 20 sati, gdje će žrtvama dan kasnije biti klanjana dženaza i obavljen ukop.

# PRIJEDOR
# POSMRTNI OSTACI
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