Posmrtni ostaci sedam žrtava Prijedora spremni za kolektivnu dženazu: Konačan smiraj za braću Semira i Edina

Posmrtni ostaci sedam žrtava Prijedora spremni su za ukop nakon kolektivne dženaze koja će se 20. jula ove godine klanjati u Memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu.

Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 1992. godine na području Kozarca, Hambarina, Rizvanovića i u Prijedoru, a njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1998. odnosno 2024. godine na lokalitetima Donja Dragotinja, Pašinac, Volarić i Hušići.

Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine jeste Čelić (Aziza) Semir koji je imao 24 godine kada je ubijen. On je 1968. godine rođen u Prijedoru gdje je i nestao u avgustu 1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 32 godine nakon njegove smrti odnosno prošle godine, a kada je na lokalitetu Donja Dragotinja, Grbići kod Prijedora otkrivena masovna grobnica.

On će ove godine biti ukopan zajedno sa svojim godinu dana starijim bratom Edinom koji je također ubijen u avgustu 1992. godine. Posmrtni ostaci dvojice mladića pronađeni su u istoj masovnoj grobnici u aprilu 2024. godine.

Najstarija žrtva koja će biti ukopana ove godine jeste Bajrektarević (Hasan) Kasim koji je imao 70 godina u času smrti. On je ubijen u Prijedoru, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani na lokalitetu Pašinac, Prijedor 1998. godine.

Žrtve koje će ove godine biti ukopane:

-Sušić ( Meho ) Ismet, rođen 1931. godine u Kozaruši kod Prijedora;

-Čelić ( Aziz ) Edin, rođen 1967. godine u Zagrebu;

-Čelić ( Aziz ) Semir, rođen 1968. godine u Hambarine – Prijedor;

-Čikotić ( Mehmed ) Mehemed, rođen 1960.god. Hambarine – Prijedor;

-Zečić ( Idriz ) Mirsad, rođen 1967. godine u Prijedoru;

-Bajrektarević ( Hasan ) Kasim, rođen 1922.godine Kamičani – Kozarac;

-Alagić ( Islam ) Omer, rođen 1930.god. Rizvanovići – Prijedor.

Ove žrtve će se ukopati u različitim mezarjima nakon klanjanja dženaze, a u skladu sa željama njihovih porodica. U Kamičanima će biti ukopani Sušić Ismet i Bajrektarević Kasim, u Šehidskom mezarju Hambarine će se ukopati Čelić Edin, Čelić Semir i Čikotić Mehmed dok će u Šehidskom mezarju Bišćani biti ukopan Alagić Omer. U Šehidskom mezarju Skela konačan smiraj će naći Zečić Mirsad.

Ispraćaj tabuta

Ispraćaj tabuta sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava Prijedora biće ispraćeni 19.7.2025. godine iz Identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom Mostu. Tužna kolona sa posmrtnim ostacima žrtava krenut će u 11 sati će se potom na Trgu ljiljana u Sanskom Mostu zaustaviti u 11:30 sati, a potom u Ključu u 12:30 sati.

Zaustavljanje Bosanskom Petrovcu je planirano ispred zgrade Općine u 14 sati dok je dolazak u Bihać planiran u 15:30. Kolona će se zaustaviti na Gradskom mostu gdje će se intonirati himna i žrtvama odati počast. U Bosanskoj Krupi dolazak kolone je planiran za 17 sati te će se zaustaviti na Gradskom mostu kao i u Bosanskoj Otoci, u 17:40 sati. Naredno zaustavljanje će biti u Bosanskom Novom kod džamije u Blagaj Rijeci u 18:30, u Prijedoru, ispred Čaršijske džamije, u 19:15.

Tužna kolona će pristići u Memorijalni centar Kamičani u 20 sati, gdje će žrtvama dan kasnije biti klanjana dženaza i obavljen ukop.