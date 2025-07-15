Stevandić: Bili su spremni da izazovu sukobe i optuže Dodika i mene, javili smo se Tužilaštvu kako bi neko ne bi izgubio glavu

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić tvrdi da su odazivanjem Sudu BiH on, Milorad Dodik i Radovan Višković sačuvali mir, jer kako ističe u Federaciji BiH su bili spremni da izazovu sukobe u RS, a sve s ciljem uklanjanja aktuelne vlasti. Za sve krivi "Trojku".

- Mi u Republici Srpskoj smo se jako odgovorno ponijeli i izbjegli smo planirali scenario, vidimo političke veze pojedinih sudija sa NiP-om, što Smitu nije smetalo. Naše partije su bile predviđene za odstrijel, vidjeli ste izjave da policija treba da puca na policiju, vidjeli ste izjave o ratnohuškačkoj pokitici. Bili su spremni da izazovu sukobe i da za te sukobe okrive mene i Milorada Dodika. Jedan od važnih aspekata našeg javljanja Sudu je bezbjedonosni, kako bi izbjegli situaciju da neko izgubi glavu. Trudili smo se da ničim ne izazovemo sukob. Posebno važno za NSRS je institucionalna zaštita narodnih poslanika. Potpuno je jasno da je ovo bio napad Trojke i niko od federalnih partnera se nije usprotivio - naveo je Stevandić.

Kaže da su najveći zločini u historiji počinjeni u miru.

- Za one koji tvrde da smo se pojavljivanjem u Sudu ogriješili o volju naroda RS, moram da kažem da smo mi očuvali mir i da smo ispoštivali međunarodne akte. Mi smo procijenili trenutak koji nikoga je ugrožava i spasili mir. Naši naglasniji kritičari su oni koji su se pojavljivali u Sudu BiH. Zaključaj je da se RS afirmisala kao čvrsto nepokolebljivo i demokratsko društvo. Osujetili smo plan da se mi izolujemo i da se na vlast dovede podobna opozicija - navodi on.

Komentarisao je i poziv Marte Kos da NSRS povuče zakone usvojene u Skupštini.

- Ne očekujem ništa od Marte Kos. Mi nismo podanici Marte Kos. Ovo što nam nudi Marta Kos to je način da izgubimo - kaže on.

Stevandić ističe i da nema ništa protiv uvođenja skenera u izborni proces, ali smatra da su zapisnici izbor da se neko proglasi pobjednikom. Ovim bi se, kaže, zloupotrijebili softveri.

- Mi ne želimo da skeneri proglase pobjednike, već narod. Sve je do sada propalo što su radili Šmit, Marfi i Trojka. Oni su se bavili Republikom Srpskom, što je bila maska za njihov kriminal - smatra on.