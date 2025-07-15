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UPRAVNI ODBOR FTV

Danijela Gogić za "Avaz": Inicijativa o usklađivanju RTV takse upućena RAK-u i Odboru Javnog RTV sistema

Primarno smo tu inicijativu dostavili kolegama u Odboru Javnog RTV sistema, kaže Gogić

Daniela Gogić. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

15.7.2025

Upravni odbor RTV FBiH jučer je uputio zvaničnu inicijativu za usklađivanje RTV takse sa rastom inflacije u BiH. Prema riječima predsjednice UO Danijele Gogić, inicijativa je istovremeno upućena Regulatornoj agenciji za komunikacije i Odboru Javnog RTV sistema koji se sastoji od 12 članova.

- Primarno smo tu inicijativu dostavili kolegama u Odboru Javnog RTV sistema, a u isto vrijeme i RAK-u, jer je to naša dužnost po zakonu. Mi trebamo inicirati usklađivanje RTV takse sa stopom inflacije ili nekim drugim faktorima koji mogu uzrokovati potrebu da se poveća cijena RTV pretplate – kazala je Gogić za “Avaz”.

Trenutno, RTV taksa iznosi 7,5 KM. Upravni odbor FTV-a nije precizirao za koliko bi taj iznos trebao biti povećan, jer nema mehanizme njegovog izračuna. U Upravnom odboru FTV-a očekuju podršku ovoj inicijativi i od kolega iz ostalih javnih servisa.

# FTV
# DANIJELA GOGIĆ
# UPRAVNI ODBOR FTV
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