Video iz sudnice / Studenti i profesori kažu da se ne sjećaju Osmice, on kaže da je to zato što tada nije bio sijed

Svjedoci Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavili su da se ne mogu sjetiti da je Osman Mehmedagić, koji je optužen za zloupotrebu položaja, studirao na Američkom univerzitetu.

Asim Jusić je kazao da je bio predavač na Fakultetu za međunarodno pravo i diplomatiju Američkog univerziteta od 2011. godine. Prema njegovim riječima, studenti su bili uglavnom mlađe dobi. Mehmedagića se nije mogao sjetiti.

- Ne sjećam se da sam imao studenta s takvim imenom - rekao je Jusić.

Na pitanje da li se sjeća da je Mehmedagić polagao ispite, svjedok je kazao da su uglavnom bili pismeni ispiti i da su ih studenti polagali pod šifrom.

Stručna sprema

Mehmedagića optužnica tereti da je bez propisane visoke stručne spreme obavljao dužnost direktora Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) od 2019., kada je poništena njegova diploma Fakulteta za poslovne studije u Banjaluci, do 2023., kada je razriješen dužnosti. Optužen je da je zloupotrijebio položaj da ostane na funkciji za koju nije ispunjavao uslove.

Svjedokinja Lejla Miller rekla je da je 2009. predavala na Američkom univerzitetu. Nije se mogla sjetiti da je predavala Osmanu Mehmedagiću.

- Ne sjećam se, mislim da nisam - kazala je Miller.

Navela je da se ne sjeća da je bilo starijih, ali je napomenula da je bilo puno studenata.

Na pitanje branioca Nermina Mulalića, Miller je potvrdila da se generalno ne sjeća imena studenata.

Svjedokinja, čije ime ne može biti objavljeno, rekla je da je 2009. upisala međunarodno pravo i diplomatiju na Američkom univerzitetu. Navela je da je po diplomiranju preuzela diplomu u studentskoj službi, kao i prijepis ocjena, te da je dobila i diplomu fakulteta u New Yorku, sa kojeg su slušali dio predavanja online.

- Mi smo bili najveća grupa, preko 50-60 studenata - kazala je svjedokinja.

Različita dob

Izjavila je da se ne sjeća Mehmedagića. Kako je rekla, bilo je studenata različite dobi.

Mehmedagić je prokomentarisao da je prije 16 godina bio dosta mlađi i da nije bio sijed. Mirela Ibrahimović Mehanović kazala je da je od 2019. do 2021. bila direktorica Bosanskog kulturnog centra u Tuzli i da su neke prostorije bile iznajmljivane Američkom univerzitetu. Navela je da im je Američki univerzitet bio dužan i da su zbog toga podnijeli dvije tužbe, koje do danas nisu riješene.

Svjedokinja je ispričala kako je dežurni jednom obavijestio da Američki univerzitet seli svoje stvari iako su im bili dužni za zakup. Nastavak suđenja zakazan je za 19. avgust, piše Detektor.