Suđenje Mlaći i Cikotiću: Tužilac uložio 37 dokaza za koje kaže da se odnose na nadležnosti Ratnog predsjedništva Bugojna

U nastavku suđenja za zločine u Bugojnu, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložilo je dio materijalnih dokaza, piše Detektor.

Tužilac Mladen Vukojičić je uložio 37, kako je rekao, nespornih dokaza koji se odnose na nadležnosti Ratnog predsjedništva općine Bugojno.

Među dokazima su odluke Ratnog predsjedništva koje se, između ostalog, odnose na stvaranje općinskih rezervi sanitetskog materijala, formiranje ratnih robnih rezervi, izuzimanje vozila, raspodjelu električne energije, racionalizaciju potrošnje energenata, uvođenje policijskog sata.

Vukojičić je rekao da se dokazi odnose na odluke kojima se uspostavlja redovno funkcionisanje u ratnim uslovima, o čemu je govorio vojni vještak. Vještak vojne struke je saslušan na prethodnim ročištima, a nastavak njegovog ispitivanja bit će naknadno određen.

Dževad Mlaćo je optužen da je, u svojstvu predsjednika Ratnog predsjedništva Bugojno, naredio ubistva zarobljenika hrvatske nacionalnosti, a Selmo Cikotić, kao komandant Operativne grupe Zapad Armije BiH, da nije spriječio podređene pripadnike niti poduzeo mjere na njihovom kažnjavanju zbog mučenja i ubistava ratnih zarobljenika. Na teret mu je stavljeno i odvođenje hrvatskih zarobljenika na prinudne radove na prve linije, gdje su neki poginuli, a neki ranjeni.

Odbrane su navele da nemaju prigovora na ove dokaze. Cikotićeva braniteljica Edina Rešidović je kazala da se radi o nespornim nadležnostima Ratnog predsjedništva, ali da nijedan dokument, osim odluke o racionalnoj potrošnji energenata, nije dostavljen operativnoj grupi, te da se ne tiču vojnih pitanja. Suđenje se nastavlja 5. augusta.