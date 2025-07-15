Šokantno: U regiji djeluje 40-ak mreža za krijumčarenje migranata

Pranje novca ostaje ključni pokretač organiziranog kriminala na zapadnom Balkanu, omogućavajući kriminalnim mrežama da legitimiziraju nezakonitu dobit i integriraju je u formalnu ekonomiju. Ovo je zaključak iz posljednjeg izvještaja Globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala (GI-TOC), autorice Anese Agović.

Ova studija opisuje kako sistemska korupcija, slab regulatorni nadzor i značajna neformalna ekonomija stvaraju plodno tlo za pranje novca od trgovine drogom, krijumčarenja vatrenog oružja, trgovine ljudima, krijumčarenja migranata, utaje poreza i cyber kriminala.

Svake godine

- Ured UN-a za droge i kriminal (UNODC) procjenjuje da se godišnje opere između dva i pet posto globalnog BDP-a. To je između 715 miliona i 1,87 biliona eura (800 miliona - 2 biliona američkih dolara) svake godine. Na zapadnom Balkanu, procjenjuje se, taj iznos je čak oko šest posto BDP-a – navodi Agović, koordinatorica GI-TOC-a za BiH.

Na zapadnom Balkanu prihod od trgovine drogom, pretežno kokainom i kanabisom, glavni je izvor za nezakonite finansijske tokove, uz koruptivne prakse u javnim nabavkama i utaju direktnih i indirektnih poreza, te trgovinu ljudima, oružjem i krivična djela povezana s umjetninama.

- Članovi migrantske populacije se također regrutuju za pomoć u distribuciji. Različiti proizvodi - kokain, heroin, marihuana, skunk i speed - odražavaju različite nivoe organizacije među kriminalnim pojedincima i grupama na lokalnim, regionalnim i globalnim razmjerima. Krijumčarenje kokaina i dalje je rašireno, a droga dolazi iz Kolumbije, Perua, Ekvadora i Brazila i prvenstveno je usmjerena na evropske destinacije. Uzgoj kanabisa u zatvorenom prostoru i na otvorenom širom zemlje predstavlja još jedan izazov – ističe Agović.

Izbjegli vlasti

Trgovina ljudima i krijumčarenje migranata na ključnoj zapadnobalkanskoj ruti pokreću organizirane kriminalne mreže koje iskorištavaju ranjivosti ljudi s Bliskog istoka, Afrike i Azije koji pokušavaju doći do Zapadne Evrope.

- Koristeći udaljena, slabije policijska područja kako bi izbjegli vlasti, krijumčari vode migrante kroz BiH, Srbiju, Hrvatsku i Rumuniju, obično završavajući u Njemačkoj, Austriji ili Italiji. Europol je naglasio da su mreže za krijumčarenje migranata i trgovinu ljudima vrlo prilagodljive, iskorištavajući krize za profit, dok sve više koriste društvene medije, mobilne aplikacije i kriptovalute za upravljanje svojim operacijama i osiguranje ilegalne dobiti – podaci su iz studije.

Krijumčarenje oružja

Krijumčarenje oružja na zapadnom Balkanu podstaknuto je obiljem zaostalog vojnog oružja iz ratova, pri čemu ono često stiže u Zapadnu Evropu, uključujući Veliku Britaniju, Švedsku, Francusku i Njemačku. Potražnja za oružjem na zapadnom Balkanu i dalje je jaka.

- Godine 2023., ministar sigurnosti BiH nazvao je krijumčarenje vatrenog oružja najvećom sigurnosnom prijetnjom. Poznato je i da bh. građani rade s međunarodnim organiziranim kriminalnim grupama koje krijumčare vatreno oružje. U junu 2024. godine, javno tužilaštvo u Lyonu podiglo je optužnicu protiv sedam osoba, uglavnom građana BIH i Francuske, za krijumčarenje ratnog oružja, uključujući puške i granate s Balkana. Optuženi su za transport ratnog naoružanja između Srbije, Crne Gore, BiH i departmana Gornja Savoja u Francuskoj – navodi Agović u studiji.