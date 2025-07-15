Profesor Elmir Sadiković za "Avaz": Etno-teritorijalno institucionalno uređenje BiH je konfliktno

Genocid u Srebrenici predstavlja vrhunac višestoljetne akumulacije mržnje, sistemske indoktrinacije i velikodržavne ideološke formacije, utemeljene na nacionalističkim doktrinama „krvi i tla“, izjavio je za “Avaz” profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Elmir Sadiković. Dodaje kako su takve ideološke osnove bile istovjetne onima koje su dovele do Holokausta nad Jevrejima tokom Drugog svjetskog rata.

Politički narativi

- Zvanične politike poricanja i negacije ne iscrpljuju se samo u osporavanju pravne kvalifikacije zločina kao genocida. Dominantni politički i medijski narativi u susjednoj Srbiji i u bh. entitetu RS sve više pokazuju tendenciju ne samo negiranja zločina, već i njegovog implicitnog opravdavanja, kroz retoriku političke i historijske nužnosti biološkog istrebljenja bošnjačkog naroda kao „remetilačkog faktora“ na zapadnom Balkanu – navodi Sadiković.

Puna istina

Na pitanje kako se tome suprotstaviti, Sadiković odgovara podsjećanjem na iskustva poslijeratne denacifikacije Njemačke, koje uključuje potpuni vojni poraz nacističkog režima i političkog projekta tzv. „Velike Njemačke“, te uspostavu demokratskog ustavnog i institucionalnog poretka SR Njemačke, koji je sistematski onemogućio obnovu bilo kakvog oblika totalitarizma.

- Treći element čini uvođenje strogih zakona protiv historijskog revizionizma, usmjerenih na očuvanje kolektivnog pamćenja i jasnu pravnu i moralnu osudu zločina. Najvažniji faktor, međutim, bio je izgradnja obrazovnog sistema koji, uz kulturu sjećanja, promiče demokratske vrijednosti, etičku odgovornost i svijest o razmjerama počinjenih zločina. Uprkos institucionalnoj podršci, i u Njemačkoj je bilo potrebno vrijeme da društvo prihvati punu istinu. Tek tokom 70-ih godina njemačko društvo u širem smislu počinje prihvatati razmjere i značenje Holokausta – kaže Sadiković.

Složenija i nepovoljnija

Važnu ulogu u transformaciji Njemačke imala je i integracija u Evropsku zajednicu, kao mirovni projekt koji je regionalnom integracijom efikasno suzbijao hegemonističke težnje.

- U kontekstu BiH, situacija je, nažalost, znatno složenija i nepovoljnija. Iako su mnogi neposredni izvršioci i najodgovorniji politički nalogodavci pravosnažno osuđeni za ratne zločine, uključujući i genocid, politički ciljevi njihovih ideologija u velikoj su mjeri legalizirani unutar postojećeg ustavno-pravnog okvira. Etno-teritorijalno institucionalno uređenje BiH nije samo demokratski deficitarno, pravno i historijski nelegitimno, već i po svojoj prirodi konfliktno i inspirativno za realizaciju novih velikodržavnih projekata – zaključuje profesor Elmir Sadiković.