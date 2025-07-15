Muftijstvo mostarsko osudilo incidente usmjerene prema Židovskoj zajednici u Mostaru

Muftijstvo mostarsko osudilo je nedavne incidente usmjerene prema Židovskoj zajednici u Mostaru.

– Svaki nasrtaj na vjerske zajednice, njihove simbole i naslijeđe predstavlja najgrublji udar na multikulturno tkivo bosanskohercegovačkog društva. Bez obzira na globalne svjetske izazove, ranjivo bosanskohercegovačko društvo i država moraju sačuvati duh dobrosusjedstva po kome je ova zemlja prepoznatljiva već stoljećima – navodi se u saopćenju Muftijstva.

Muftijstvo je pozvalo nadležni sigurnosni aparat da hitno poduzme sve mjere kako bi se razotkrili počinioci ovog nedjela i izveli pred lice pravde.

– Jer, nažalost, upravo zbog neefikasnosti pronalaska počinilaca, javnost još uvijek nema informaciju ko stoji iza ataka na Sabornu crkvu na mostarskim Bjelušinama, na obijanje i provalu u mostarske džamije, na ispisivanje uvredljivih grafita i skidanje memorijalne ploče posvećene ubijenom povratniku Ademu Muminagiću u Čapljini i tako redom – kaže se u saopćenju.

Muftijstvo mostarsko naglašava kako ostaje dosljedno opredijeljeno za očuvanje međureligijskog dijaloga, mira i tolerancije u društvu, prenosi MINA.