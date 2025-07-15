Apelaciono vijeće odgodilo presudu Dodiku: Trebala bi biti objavljena u prvoj polovini avgusta

Drugostepeno vijeće Suda Bosne i Hercegovine odgodilo je izricanje konačne presude predsjedniku RS Miloradu Dodiku za 30 dana.

Presuda bi mogla biti objavljena u prvoj polovini avgusta, piše Buka.

Dodik je u februaru 2025. godine u prvostepenom postupku proglašen krivim za neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Sud BiH ga je tada osudio na godinu dana zatvora i zabranio mu bavljenje politikom na period od šest godina.

Žalbu na ovu presudu razmatra tročlano apelaciono vijeće koje čine sutkinje Amela Huskić i Vesna Jesenković te sudija Hilmo Vučinić. Nakon što je odbijen zahtjev odbrane za izuzećem dvoje članova vijeća, Sud im je dao dodatnih 30 dana za odlučivanje.

U drugostepenom postupku moguće su tri odluke – potvrđivanje presude, njeno preinačenje (uključujući i eventualno ukidanje kazne) ili vraćanje predmeta na ponovno odlučivanje.

Dodik se tereti da je od 1. do 9. jula 2023. godine, uprkos odluci visokog predstavnika o ukidanju zakona, nastavio zakonodavni postupak u Republici Srpskoj, čime je, prema optužnici, ignorisao naloge visokog predstavnika. Konačna odluka Apelacionog vijeća očekuje se najkasnije do sredine avgusta.